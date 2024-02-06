В поселке под Пермью произошла крупная коммунальная авария

В поселке Кондратово, расположенном под Пермью, десятки домов остались без воды из-за крупной коммунальной аварии. Причиной стало повреждение водопровода организацией, которая проводила земляные работы в населенном пункте, сообщил в Telegram глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов.
«В Кондратово без воды оказались 25 домов. Сторонняя организация проводила земляные работы, повредила водопровод. Частично отключены три улицы: Кирпичная (10 домов), Шоссейная (15 домов). По ул. Водопроводной воды тоже нет, но там и жилого фонда нет», — сообщил Цветов. По словам чиновника, сейчас муниципальное предприятие «Энергосбережение» устраняет последствия аварии. О подаче воды в дома районная администрация обещает сообщить на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
В декабре 2023 года в Кондратово при проведении работ по прокладке кабеля был поврежден газопровод высокого давления. В результате 60 домов остались без газа, еще три многоквартирных дома — без теплоснабжения. На устранение аварии понадобилось несколько часов.
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