В поселке под Пермью произошла крупная коммунальная авария

07 февраля 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Из-за повреждения водопровода десятки домов в Кондратово остались без воды Фото: Денис Моргунов © URA.RU В поселке Кондратово, расположенном под Пермью, десятки домов остались без воды из-за крупной коммунальной аварии. Причиной стало повреждение водопровода организацией, которая проводила земляные работы в населенном пункте, сообщил в Telegram глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов. «В Кондратово без воды оказались 25 домов. Сторонняя организация проводила земляные работы, повредила водопровод. Частично отключены три улицы: Кирпичная (10 домов), Шоссейная (15 домов). По ул. Водопроводной воды тоже нет, но там и жилого фонда нет», — сообщил Цветов. По словам чиновника, сейчас муниципальное предприятие «Энергосбережение» устраняет последствия аварии. О подаче воды в дома районная администрация обещает сообщить на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». В декабре 2023 года в Кондратово при проведении работ по прокладке кабеля был поврежден газопровод высокого давления. В результате 60 домов остались без газа, еще три многоквартирных дома — без теплоснабжения. На устранение аварии понадобилось несколько часов.

В поселке Кондратово, расположенном под Пермью, десятки домов остались без воды из-за крупной коммунальной аварии. Причиной стало повреждение водопровода организацией, которая проводила земляные работы в населенном пункте, сообщил в Telegram глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов. «В Кондратово без воды оказались 25 домов. Сторонняя организация проводила земляные работы, повредила водопровод. Частично отключены три улицы: Кирпичная (10 домов), Шоссейная (15 домов). По ул. Водопроводной воды тоже нет, но там и жилого фонда нет», — сообщил Цветов. По словам чиновника, сейчас муниципальное предприятие «Энергосбережение» устраняет последствия аварии. О подаче воды в дома районная администрация обещает сообщить на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». В декабре 2023 года в Кондратово при проведении работ по прокладке кабеля был поврежден газопровод высокого давления. В результате 60 домов остались без газа, еще три многоквартирных дома — без теплоснабжения. На устранение аварии понадобилось несколько часов.