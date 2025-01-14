14 января 2025

В Сургуте обвалились цены на аренду квартир после Нового года

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость аренды упала на 15%
Стоимость аренды упала на 15% Фото:

В Сургуте резко упала стоимость на аренду квартир после новогодних праздников. После 9 января цена на съемные квартиры снизилась на 15%.

«В конце декабря средняя стоимость месячной аренды квартир составляла 39,5 тысяч рублей. Сейчас же ценник оказался на уровне 33, 500. Соответственно, снижение составляет 15,1%», — сообщает сервис статистики Restate.

В Сургуте стоимость аренды «однушек» начинается от 19 тысяч рублей, по данным сервиса онлайн-объявлений «Авито». А максимальная стоимость аренды однокомнатной квартиры — 60 тысяч рублей. Цена за аренду «трешки» варьируется от 20 до 100 тысяч рублей.

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В Сургуте резко упала стоимость на аренду квартир после новогодних праздников. После 9 января цена на съемные квартиры снизилась на 15%. «В конце декабря средняя стоимость месячной аренды квартир составляла 39,5 тысяч рублей. Сейчас же ценник оказался на уровне 33, 500. Соответственно, снижение составляет 15,1%», — сообщает сервис статистики Restate. В Сургуте стоимость аренды «однушек» начинается от 19 тысяч рублей, по данным сервиса онлайн-объявлений «Авито». А максимальная стоимость аренды однокомнатной квартиры — 60 тысяч рублей. Цена за аренду «трешки» варьируется от 20 до 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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