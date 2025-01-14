В Сургуте обвалились цены на аренду квартир после Нового года

В Сургуте резко упала стоимость на аренду квартир после новогодних праздников. После 9 января цена на съемные квартиры снизилась на 15%.
«В конце декабря средняя стоимость месячной аренды квартир составляла 39,5 тысяч рублей. Сейчас же ценник оказался на уровне 33, 500. Соответственно, снижение составляет 15,1%», — сообщает сервис статистики Restate.
В Сургуте стоимость аренды «однушек» начинается от 19 тысяч рублей, по данным сервиса онлайн-объявлений «Авито». А максимальная стоимость аренды однокомнатной квартиры — 60 тысяч рублей. Цена за аренду «трешки» варьируется от 20 до 100 тысяч рублей.
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