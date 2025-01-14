14 января 2025

В ХМАО назвали китайские машины, которые приходится ремонтировать чаще всего

Югорчане стали чаще покупать запчасти для ремонта китайского авто Changan
© Служба новостей «URA.RU»
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Продажи запчастей на Changan выросли в два раза в ХМАО
Продажи запчастей на Changan выросли в два раза в ХМАО Фото:

В Югре за 2024 год больше всего выросли продажи автозапчастей китайского бренда Changan. Также югорчане стали активно покупать детали OMODA и Jetour, сообщили URA.RU аналитики «Авито».

«Значительнее всего за год выросли продажи запчастей для китайских машин Changan — во втором полугодии 2024 года их покупали в два раза чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. Далее следует АвтоВАЗ с ростом продаж на 18%. Тоже на 18% выросли продажи запчастей для бренда Volkswagen», — говорится в исследовании.

Среди новых для российского рынка брендов из Поднебесной оказались запчасти OMODA и Jetour. Но по объему продаж в регионе все-таки детали для автомобилей KIA и Hyundai.

«На них пришлось по 5% продаж, за год их стали покупать чаще на 15%. Следом — бренд Toyota, на эти детали пришлось 4% продаж», — уточнили аналитики.

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В Югре за 2024 год больше всего выросли продажи автозапчастей китайского бренда Changan. Также югорчане стали активно покупать детали OMODA и Jetour, сообщили URA.RU аналитики «Авито». «Значительнее всего за год выросли продажи запчастей для китайских машин Changan — во втором полугодии 2024 года их покупали в два раза чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. Далее следует АвтоВАЗ с ростом продаж на 18%. Тоже на 18% выросли продажи запчастей для бренда Volkswagen», — говорится в исследовании. Среди новых для российского рынка брендов из Поднебесной оказались запчасти OMODA и Jetour. Но по объему продаж в регионе все-таки детали для автомобилей KIA и Hyundai. «На них пришлось по 5% продаж, за год их стали покупать чаще на 15%. Следом — бренд Toyota, на эти детали пришлось 4% продаж», — уточнили аналитики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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