В ХМАО назвали китайские машины, которые приходится ремонтировать чаще всего

В Югре за 2024 год больше всего выросли продажи автозапчастей китайского бренда Changan. Также югорчане стали активно покупать детали OMODA и Jetour, сообщили URA.RU аналитики «Авито».
«Значительнее всего за год выросли продажи запчастей для китайских машин Changan — во втором полугодии 2024 года их покупали в два раза чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. Далее следует АвтоВАЗ с ростом продаж на 18%. Тоже на 18% выросли продажи запчастей для бренда Volkswagen», — говорится в исследовании.
Среди новых для российского рынка брендов из Поднебесной оказались запчасти OMODA и Jetour. Но по объему продаж в регионе все-таки детали для автомобилей KIA и Hyundai.
«На них пришлось по 5% продаж, за год их стали покупать чаще на 15%. Следом — бренд Toyota, на эти детали пришлось 4% продаж», — уточнили аналитики.
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