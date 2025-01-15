Бывший вице-премьер Прикамья расплакалась, услышав, что выйдет на свободу

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Елена Лопаева временно выйдет на свободу
Елена Лопаева временно выйдет на свободу Фото:

Экс-зампредседателя краевого правительства Елена Лопаева начала плакать, когда услышала слова судьи о том, что ее временно выпустят на свободу, чтобы воспитывать сына. У нее очень близкие отношения с ребенком.

«Услышав решение судьи, Лопаева разрыдалась», — сообщает реакцию бывшей чиновницы 59.RU. Она будет дома пока младшему сыне исполнится 14 лет, сейчас ему 13. Мать Елены Лопаевой и бабушка ее сына подтвердила изданию, что у Лопаевой и сына близкие отношения, мальчик очень по ней скучал.

Всем воспитанием и организацией секция для ребенка занималась именно осужденная экс-чиновница. Она также сообщила, что какое-то время семья пыталась скрыть от ребенка правду, где находится его мать, но со временем он стал все понимать.

Лопаева была признана виновной в растрате 67,7 млн рублей из фонда «Содействие — XXI век». На тот момент она была заместителем председателя краевого правительства. Суд назначил ей четыре года лишения свободы.

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Экс-зампредседателя краевого правительства Елена Лопаева начала плакать, когда услышала слова судьи о том, что ее временно выпустят на свободу, чтобы воспитывать сына. У нее очень близкие отношения с ребенком. «Услышав решение судьи, Лопаева разрыдалась», — сообщает реакцию бывшей чиновницы 59.RU. Она будет дома пока младшему сыне исполнится 14 лет, сейчас ему 13. Мать Елены Лопаевой и бабушка ее сына подтвердила изданию, что у Лопаевой и сына близкие отношения, мальчик очень по ней скучал. Всем воспитанием и организацией секция для ребенка занималась именно осужденная экс-чиновница. Она также сообщила, что какое-то время семья пыталась скрыть от ребенка правду, где находится его мать, но со временем он стал все понимать. Лопаева была признана виновной в растрате 67,7 млн рублей из фонда «Содействие — XXI век». На тот момент она была заместителем председателя краевого правительства. Суд назначил ей четыре года лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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