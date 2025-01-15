15 января 2025

В аварии на автодороге Пермского края погибли два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель большегруза выехал на полосу встречного движения
Водитель большегруза выехал на полосу встречного движения Фото:

На автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь большегруз Sitrak столкнулся с автомобилем Renault Logan, в результате чего водитель и пассажирка легковушки погибли. ДТП произошло 15 января.

«Предварительно, 15 января в 19:50 на 97 километре автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь со стороны Екатеринбурга в направлении Перми двигался автомобиль Sitrak. Водитель большегруза по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с легковым авто», — сообщили в краевой Госавтоинспекции.

В результате автоаварии водитель и 62-летняя пассажирка легкового автомобиля погибли на месте ЧП. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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На автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь большегруз Sitrak столкнулся с автомобилем Renault Logan, в результате чего водитель и пассажирка легковушки погибли. ДТП произошло 15 января. «Предварительно, 15 января в 19:50 на 97 километре автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь со стороны Екатеринбурга в направлении Перми двигался автомобиль Sitrak. Водитель большегруза по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с легковым авто», — сообщили в краевой Госавтоинспекции. В результате автоаварии водитель и 62-летняя пассажирка легкового автомобиля погибли на месте ЧП. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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