В аварии на автодороге Пермского края погибли два человека

На автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь большегруз Sitrak столкнулся с автомобилем Renault Logan, в результате чего водитель и пассажирка легковушки погибли. ДТП произошло 15 января.
«Предварительно, 15 января в 19:50 на 97 километре автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь со стороны Екатеринбурга в направлении Перми двигался автомобиль Sitrak. Водитель большегруза по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с легковым авто», — сообщили в краевой Госавтоинспекции.
В результате автоаварии водитель и 62-летняя пассажирка легкового автомобиля погибли на месте ЧП. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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