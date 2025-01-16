Каким будет февраль в Свердловской области

Температура и осадки в феврале в Свердловской области будут близки к норме
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Снеговики. Екатеринбург, снеговик, снег, зима
Пока погода не пугала уральцев сильными морозами Фото:

Февраль в Свердловской области обещает быть близким к норме. Об этом сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко на пресс-конференции ТАСС.

«Предполагаем, что февраль будет близким к норме и по осадкам, и по температуре. Средняя температура февраля выше, чем в январе: минус 11…14 градусов, на крайнем севере до минус 17. Количество осадков 20-25 миллиметров, в горах 41 мм», — объяснила метеоролог.

Она добавила, что из-за глобального потепления климата все основные рекорды тепла в Свердловской области приходятся на последние десятилетия. Среди них нередкий рекордсмен — февраль. Так, в 21-м веке было семь аномально теплых февралей. Нередко рекордно теплым выдается и март.

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Февраль в Свердловской области обещает быть близким к норме. Об этом сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко на пресс-конференции ТАСС. «Предполагаем, что февраль будет близким к норме и по осадкам, и по температуре. Средняя температура февраля выше, чем в январе: минус 11…14 градусов, на крайнем севере до минус 17. Количество осадков 20-25 миллиметров, в горах 41 мм», — объяснила метеоролог. Она добавила, что из-за глобального потепления климата все основные рекорды тепла в Свердловской области приходятся на последние десятилетия. Среди них нередкий рекордсмен — февраль. Так, в 21-м веке было семь аномально теплых февралей. Нередко рекордно теплым выдается и март.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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