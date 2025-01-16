Каким будет февраль в Свердловской области

Февраль в Свердловской области обещает быть близким к норме. Об этом сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко на пресс-конференции ТАСС.
«Предполагаем, что февраль будет близким к норме и по осадкам, и по температуре. Средняя температура февраля выше, чем в январе: минус 11…14 градусов, на крайнем севере до минус 17. Количество осадков 20-25 миллиметров, в горах 41 мм», — объяснила метеоролог.
Она добавила, что из-за глобального потепления климата все основные рекорды тепла в Свердловской области приходятся на последние десятилетия. Среди них нередкий рекордсмен — февраль. Так, в 21-м веке было семь аномально теплых февралей. Нередко рекордно теплым выдается и март.
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