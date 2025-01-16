«Претензии накопились»: мэр Екатеринбурга впервые объяснил жесткое увольнение главы района

Глава Екатеринбурга Орлов заявил, что ему не нравилась работа Владимира Боликова

16 января 2025 в 21:41 Размер текста - 17 +

Владимиру Боликову не предложили должностей во власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Отставка глава Кировского района Екатеринбурга Владимира Боликова была связана с накопившимися к нему претензиями, рассказал URA.RU мэр Алексей Орлов. Таких увольнений в его команде не было несколько лет (оттого и приковано особое внимание). «Разошлись по соглашению сторон. Меня как руководителя не устраивала его работа. Претензии накопились», — сказал Орлов. Что стало триггером, он не раскрыл: «Не было „последней капли“». Мэр также дезавуировал версии о том, что к увольнению Боликова могли привести его непогашенные финансовые обязательства (приставы даже открыли дело). «При чем тут долги? Есть оценка деятельности любого руководителя и есть уже некая усталость у некоторых товарищей-руководителей, замылился взгляд… Я так не привык работать, нужна свежая кровь», — объяснил мэр. Новость по теме Глава Кировского района Екатеринбурга Боликов ушел в отставку Он объявил Боликову об увольнении в последний рабочий день 2024 года — 28 декабря. Официально отставку Боликова оформили 9-го. Вопреки сложившейся в Свердловской области политико-административной традиции, никакой должности взамен Боликову не предложили. Карьеру во власти Боликов начал в 1992-м — в отделе коммунального хозяйства администрации Верх-Исетского района. В 2003 году он занял пост замглавы районной администрации, в 2013-м — замглавы горадминистрации по торговле. В Кировский район Орлов перевел Боликова в июне 2021-го — спустя полгода после того, как стал мэром. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отставка глава Кировского района Екатеринбурга Владимира Боликова была связана с накопившимися к нему претензиями, рассказал URA.RU мэр Алексей Орлов. Таких увольнений в его команде не было несколько лет (оттого и приковано особое внимание). «Разошлись по соглашению сторон. Меня как руководителя не устраивала его работа. Претензии накопились», — сказал Орлов. Что стало триггером, он не раскрыл: «Не было „последней капли“». Мэр также дезавуировал версии о том, что к увольнению Боликова могли привести его непогашенные финансовые обязательства (приставы даже открыли дело). «При чем тут долги? Есть оценка деятельности любого руководителя и есть уже некая усталость у некоторых товарищей-руководителей, замылился взгляд… Я так не привык работать, нужна свежая кровь», — объяснил мэр. Он объявил Боликову об увольнении в последний рабочий день 2024 года — 28 декабря. Официально отставку Боликова оформили 9-го. Вопреки сложившейся в Свердловской области политико-административной традиции, никакой должности взамен Боликову не предложили. Карьеру во власти Боликов начал в 1992-м — в отделе коммунального хозяйства администрации Верх-Исетского района. В 2003 году он занял пост замглавы районной администрации, в 2013-м — замглавы горадминистрации по торговле. В Кировский район Орлов перевел Боликова в июне 2021-го — спустя полгода после того, как стал мэром.