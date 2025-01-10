Приставы взялись за ушедшего в отставку главу Кировского района Екатеринбурга

Бывший глава Кировского района Екатеринбурга Владимир Боликов, покинувший пост 9 января, задолжал как минимум 400 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте Федеральной службы судебных приставов, запустившей исполнительные производства.
«Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц: 392 152 рублей. Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки): 4 766 рублей», — следует из базы данных.
При этом, указывает осведомленный источник URA.RU, не долги стали причиной отставки чиновника. Ранее другой собеседник агентства говорил, что Боликов накопил целый «комплекс проблем».
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