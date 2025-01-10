Политика Приставы взялись за ушедшего в отставку главу Кировского района Екатеринбурга Экс-глава Кировского района Боликов задолжал 400 тысяч рублей 10 января 2025 в 17:24 Размер текста - 17 + Владимир Боликов начинал карьеру во власти в 1992 году Фото: Илья Московец © URA.RU Бывший глава Кировского района Екатеринбурга Владимир Боликов, покинувший пост 9 января, задолжал как минимум 400 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте Федеральной службы судебных приставов, запустившей исполнительные производства. «Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц: 392 152 рублей. Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки): 4 766 рублей», — следует из базы данных. При этом, указывает осведомленный источник URA.RU, не долги стали причиной отставки чиновника. Ранее другой собеседник агентства говорил, что Боликов накопил целый «комплекс проблем». За Владимиром Боликовым числится два долга, самый крупный — 392 тысячи рублей Скрин сайта ФССП РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бывший глава Кировского района Екатеринбурга Владимир Боликов, покинувший пост 9 января, задолжал как минимум 400 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте Федеральной службы судебных приставов, запустившей исполнительные производства. «Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц: 392 152 рублей. Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки): 4 766 рублей», — следует из базы данных. При этом, указывает осведомленный источник URA.RU, не долги стали причиной отставки чиновника. Ранее другой собеседник агентства говорил, что Боликов накопил целый «комплекс проблем». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям