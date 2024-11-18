Что известно о деле пермского экс-прокурора Мурая, которого судят за взятки

Бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая судят за взятки и превышение полномочий. Его задержали еще в 2020 году и приговорили к 11 годам лишения свободы. Но седьмой кассационный суд Челябинска отменил это наказание и дело начали рассматривать заново. Что известно о деле Мурая — в материале URA.RU.
Стал фигурантом дела судебных приставов
Прокурор Индустриального района Перми Сергей Мурай был задержан 14 августа 2020 года. За день до этого он подал в отставку. По данным СУ СК России по Пермскому краю, с 2017 по 2018 годы Мурай передавал взятки от предпринимателей судебным приставам. С его помощью было обналичено более 40 млн рублей. Незадолго до ареста Мурая были задержаны главный судебный пристав по Пермскому краю Александр Кожевников и его подчиненная Александра Марданова.
Завели десять уголовных дел
Сначала Мураю вменялось два эпизода преступной деятельности: получение взятки в особо крупном размере и посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере. Но затем было возбуждено шесть уголовных дел, а позже их количество выросло до десяти. Мурая обвинили в семи случаях посредничества передачи взяток, в получении двух взяток и подстрекательстве к превышению полномочий. На время суда бывшего прокурора поместили в СИЗО.
По версии следствия, Мурай с 2015 по 2016 годы лично и через посредников получил взятки на сумму 2,8 млн рублей. Также по его указанию судебные приставы прекратили шесть исполнительных производств, возбужденных в отношении знакомого. Осенью 2021 года СУ СК России по Пермскому краю завершило расследование и передало дело в суд.
11 лет колонии строго режима и отмена приговора
Весной 2022 года дело передали в Дзержинский районный суд Перми. Гособвнинение просило для Мурая 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Но суд приговорил экс-прокурора к 11 годам и штрафу в 10 млн рублей.
Мурай подал апелляцию. Во время ее рассмотрения допрашивали Кожевникова, а сам бывший прокурор участвовал в заседаниях по видеосвязи из СИЗО-1. В феврале 2023 года седьмой кассационный суд в Челябинске отменил приговор Мураю и пермский суд начал рассмотрение дела заново. Все это время экс-прокурор продолжил сидеть в СИЗО.
Отправился на СВО
В ноябре 2024 года суд приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении Мурая. Бывший прокурор подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону специальной военной операции.
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