Рабочие перекрыли трассу между Екатеринбургом и Тюменью

Водителей призвали следить за знаками
На 38-м километре Тюменского тракта днем 18 января организовали реверсивное движение на время дорожных работ. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На 38-м километре трассы Р-351 на проезжей части проводятся дорожные работы! Организовано реверсивное движение», — следует из сообщения.
Дорожники призывают водителей заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. «Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы», — отметили в компании.
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