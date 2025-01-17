17 января 2025

Рабочие перекрыли трассу между Екатеринбургом и Тюменью

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителей призвали следить за знаками
Водителей призвали следить за знаками Фото:

На 38-м километре Тюменского тракта днем 18 января организовали реверсивное движение на время дорожных работ. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На 38-м километре трассы Р-351 на проезжей части проводятся дорожные работы! Организовано реверсивное движение», — следует из сообщения.

Дорожники призывают водителей заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. «Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы», — отметили в компании.

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На 38-м километре Тюменского тракта днем 18 января организовали реверсивное движение на время дорожных работ. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На 38-м километре трассы Р-351 на проезжей части проводятся дорожные работы! Организовано реверсивное движение», — следует из сообщения. Дорожники призывают водителей заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. «Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы», — отметили в компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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