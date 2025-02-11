«Дадут, но другим»: Лоза — о том, почему у него нет звания заслуженного артиста

Певец Юрий Лоза не испытает сожалений относительного того, что не имеет звания заслуженного артиста РФ и не держит зла на тех, кто шесть лет назад «завернул» его документы. Об этом автор и исполнитель хита «Плот» сообщил в беседе с URA.RU.
«У Владимира Высоцкого тоже не было званий. Как мне все говорят: ты находишься в компании такого великого человека, а не тех, кто сегодня имеет это звание. 25 лет назад вообще можно было купить это звание за 15 тысяч долларов. Но я не стал этого делать», — пояснил Лоза.
Композитор рассказал, что он несколько лет подавал документы на получение звания, но получил отказ еще на начальном этапе. Эта процедура довольно сложная, нужно пройти ряд инстанций. Для начала подать документы, а также разные грамоты, благодарности и так далее в специальную комиссию. Их может подать абсолютно любой человек.
После этого бумаги рассматривает представитель администрации президента и решает, пускать ли дальше или нет. Если все подходит, далее заявка переходит комиссии, которая смотрит, какие квоты у нее есть. Например, пять званий заслуженных, два народных. Если нет возражений или попросил уважаемый человек, конечно, звание дадут.
«Когда я подавал документы, мне дали список. Потом выяснилось, что мои бумаги не дошли даже до комиссии, то есть завернули на первом этапе. При этом мне об этом не сообщили. Мне говорили, что я получу звание после певиц Алсу и Инны Маликовой. Много песен Маликовой знаете? В итоге они получили звания, а мне прислали грамоту — молодец, иди, работай дальше», — рассказал Юрий Лоза.
Певец отметил, что ему многие советовали воспользоваться своим положением и «выпросить» это звание. Но Лоза руководствуется другими жизненными принципами.
«Я когда выступал на дне рождения Дмитрия Медведева, он сказал, что постоянно мои песни слушал. Мне потом говорят, мол, что ты его не попросил в тот момент? Но я никогда в жизни никого ни о чем не просил. Как у Булгакова: „Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут!“ Не дадут. Дадут, но другим», — резюмировал исполнитель.
Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет активной творческой деятельности, но многие артисты получили его раньше.
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