Житель Санкт-Петербурга погиб в пожаре. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Санкт-Петербурге загорелась кровля на 5-й Советской улице
В Санкт-Петербурге загорелась кровля на 5-й Советской улице Фото:

На 5-й Советской улице в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар в доме №16, в результате которого погиб один житель. Пламя охватило кровлю пятиэтажного здания. 

«Площадь пожара составляет около 70 квадратных метров. Проезжая часть перекрыта для обеспечения работы пожарных», — сообщает 78.RU. Событие получило повышенный уровень сложности с присвоением номера 1-БИС.

Известно, что как минимум один человек погиб. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются, на месте работают 32 специалиста и восемь единиц техники МЧС России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 5-й Советской улице в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар в доме №16, в результате которого погиб один житель. Пламя охватило кровлю пятиэтажного здания.  «Площадь пожара составляет около 70 квадратных метров. Проезжая часть перекрыта для обеспечения работы пожарных», — сообщает 78.RU. Событие получило повышенный уровень сложности с присвоением номера 1-БИС. Известно, что как минимум один человек погиб. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются, на месте работают 32 специалиста и восемь единиц техники МЧС России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...