На 5-й Советской улице в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар в доме №16, в результате которого погиб один житель. Пламя охватило кровлю пятиэтажного здания.
«Площадь пожара составляет около 70 квадратных метров. Проезжая часть перекрыта для обеспечения работы пожарных», — сообщает 78.RU. Событие получило повышенный уровень сложности с присвоением номера 1-БИС.
Известно, что как минимум один человек погиб. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются, на месте работают 32 специалиста и восемь единиц техники МЧС России.
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