Пермская теплоходная компания купила шестое судно

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За навигацию 2025 года судно зайдет в Пермь и Соликамск
За навигацию 2025 года судно зайдет в Пермь и Соликамск Фото:

Пермская теплоходная компания «ВолгаWolga» приобрела шестой теплоход — трехпалубный «Александр Невский». Ранее она арендовала его у ООО «Круиз» из Волгограда.

«Теплоход „Александр Невский“ будет использоваться с навигации 2025 года, курсируя преимущественно по южным направлениям. За навигацию запланировано два захода в Пермь и один в Соликамск», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на совладельца компании Вадима Яхнина.

«Александр Невский» построили в 1957 году и модернизировали в 2018 году. Судно рассчитано на 196 пассажиров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермская теплоходная компания «ВолгаWolga» приобрела шестой теплоход — трехпалубный «Александр Невский». Ранее она арендовала его у ООО «Круиз» из Волгограда. «Теплоход „Александр Невский“ будет использоваться с навигации 2025 года, курсируя преимущественно по южным направлениям. За навигацию запланировано два захода в Пермь и один в Соликамск», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на совладельца компании Вадима Яхнина. «Александр Невский» построили в 1957 году и модернизировали в 2018 году. Судно рассчитано на 196 пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...