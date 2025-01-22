Пермская теплоходная компания купила шестое судно

За навигацию 2025 года судно зайдет в Пермь и Соликамск
Пермская теплоходная компания «ВолгаWolga» приобрела шестой теплоход — трехпалубный «Александр Невский». Ранее она арендовала его у ООО «Круиз» из Волгограда.
«Теплоход „Александр Невский“ будет использоваться с навигации 2025 года, курсируя преимущественно по южным направлениям. За навигацию запланировано два захода в Пермь и один в Соликамск», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на совладельца компании Вадима Яхнина.
«Александр Невский» построили в 1957 году и модернизировали в 2018 году. Судно рассчитано на 196 пассажиров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!