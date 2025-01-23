На Украине назвали сроки окончания активной фазы СВО

Активная фаза конфликта на Украине закончится в 2025 году. Об этом заявила министр экономики страны Юлия Свириденко.
«Бизнес [на Украине] настроен очень оптимистично и ожидает, что активная фаза конфликта закончится в этом году», — сообщила Юлия Свириденко на пресс-конференции в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, ее слова передает РИА Новости. По ее словам, лучшим решением для гарантий безопасности Украины станет НАТО. При этом глава Минэкономики отметила, что иностранные компании не инвестируют в совместные с Украиной проекты из-за их небезопасности.
Ранее украинский лидер Владимир зеленский заявил, что перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным, он должен получить гарантии безопасности от США. В случае, если американский президент Дональд Трамп предоставит ему такую безопасность, то Киев пойдет по дипломатическому пути. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».
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