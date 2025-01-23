На «Екатеринбург-Арене» готовы провести матч сборной России

24 января 2025 в 11:08 Размер текста - 17 +

Сборная России проведет восемь домашних и две гостевые игры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбург попал в список городов, где рассматривают вариант проведения товарищеских матчей сборной России в 2025 году. Лист, в котором оказались еще 11 городов, формирует Российский футбольный союз. «В списке рассматриваемых городов значатся Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск и Сочи», — передает «Матч ТВ». Большинство из них принимали матчи чемпионата мира в 2018 году. Согласно календарному плану РФС, сборная России в этом году проведет восемь домашних и две гостевые игры. Учебно-тренировочные сборы пройдут в периоды с 15 по 25 марта, 31 мая — 10 июня, 30 августа — 9 сентября, 4 октября — 14 октября, 8—18 ноября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбург попал в список городов, где рассматривают вариант проведения товарищеских матчей сборной России в 2025 году. Лист, в котором оказались еще 11 городов, формирует Российский футбольный союз. «В списке рассматриваемых городов значатся Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск и Сочи», — передает «Матч ТВ». Большинство из них принимали матчи чемпионата мира в 2018 году. Согласно календарному плану РФС, сборная России в этом году проведет восемь домашних и две гостевые игры. Учебно-тренировочные сборы пройдут в периоды с 15 по 25 марта, 31 мая — 10 июня, 30 августа — 9 сентября, 4 октября — 14 октября, 8—18 ноября.