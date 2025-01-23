23 января 2025

На «Екатеринбург-Арене» готовы провести матч сборной России

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Сборная России проведет восемь домашних и две гостевые игры Фото:

Екатеринбург попал в список городов, где рассматривают вариант проведения товарищеских матчей сборной России в 2025 году. Лист, в котором оказались еще 11 городов, формирует Российский футбольный союз.

«В списке рассматриваемых городов значатся Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск и Сочи», — передает «Матч ТВ». Большинство из них принимали матчи чемпионата мира в 2018 году.

Согласно календарному плану РФС, сборная России в этом году проведет восемь домашних и две гостевые игры. Учебно-тренировочные сборы пройдут в периоды с 15 по 25 марта, 31 мая — 10 июня, 30 августа — 9 сентября, 4 октября — 14 октября, 8—18 ноября.

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Екатеринбург попал в список городов, где рассматривают вариант проведения товарищеских матчей сборной России в 2025 году. Лист, в котором оказались еще 11 городов, формирует Российский футбольный союз. «В списке рассматриваемых городов значатся Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск и Сочи», — передает «Матч ТВ». Большинство из них принимали матчи чемпионата мира в 2018 году. Согласно календарному плану РФС, сборная России в этом году проведет восемь домашних и две гостевые игры. Учебно-тренировочные сборы пройдут в периоды с 15 по 25 марта, 31 мая — 10 июня, 30 августа — 9 сентября, 4 октября — 14 октября, 8—18 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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