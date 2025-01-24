Казахстан заявил, что всплывшая в сети расшифровка с AZAL отличается от оригинала

Бозумбаев: в расшифровке AZAL есть большое отличие от содержимого черных ящиков
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На следующей неделе будут опубликованы предварительные результаты расследования крушения самолета Embraer 190
На следующей неделе будут опубликованы предварительные результаты расследования крушения самолета Embraer 190 Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Информация, опубликованная в интернете и представленная как расшифровка черных ящиков потерпевшего авиакатастрофу самолета компании AZAL, не соответствует действительности. Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавляющий комиссию по расследованию авиакатастрофы в Актау.

«Там где-то в интернете кто-то что-то там опубликовал. Это не означает, что это истина, и есть большое отличие от содержимого черных ящиков», — заявил Бозумбаев. Его слова приводит агентство «Казинформ» в своем telegram-канале. Он добавил, что распространенные данные значительно отличаются от фактического содержимого изученных устройств.

Ранее Минтранс Казахстана отказался комментировать неофициальную информацию о крушении самолета Embraer 190 в Актау до публикации предварительного отчета. При этом Бозумбаев заявил, что официальные итоги расследования будут опубликованы на следующей неделе, передает RT. Он добавил, что черные ящики с потерпевшего крушение самолета расшифрованы в Бразилии и возвращены в республику.

Самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года недалеко от Актау (Казахстан). На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа: выжили 29 человек, среди них девять россиян. 

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Информация, опубликованная в интернете и представленная как расшифровка черных ящиков потерпевшего авиакатастрофу самолета компании AZAL, не соответствует действительности. Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавляющий комиссию по расследованию авиакатастрофы в Актау. «Там где-то в интернете кто-то что-то там опубликовал. Это не означает, что это истина, и есть большое отличие от содержимого черных ящиков», — заявил Бозумбаев. Его слова приводит агентство «Казинформ» в своем telegram-канале. Он добавил, что распространенные данные значительно отличаются от фактического содержимого изученных устройств. Ранее Минтранс Казахстана отказался комментировать неофициальную информацию о крушении самолета Embraer 190 в Актау до публикации предварительного отчета. При этом Бозумбаев заявил, что официальные итоги расследования будут опубликованы на следующей неделе, передает RT. Он добавил, что черные ящики с потерпевшего крушение самолета расшифрованы в Бразилии и возвращены в республику. Самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года недалеко от Актау (Казахстан). На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа: выжили 29 человек, среди них девять россиян. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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