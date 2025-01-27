Европейские критики в восторге от возвращения Курентзиса в Парижскую оперу

В Парижской опере прошли первые показы оперы «Кастор и Поллукс» Жан-Филиппа Рамо, которую представили дирижер Теодор Курентзис и режиссер Питер Селларс. Европейские СМИ в своих отзывах приветствуют возвращение на парижскую сцену после многолетнего отсутствия бывшего главы Пермского театра оперы и балета, художественного руководителя Дягилевского фестиваля в Перми Курентзиса. В каждой рецензии работе маэстро, а также его оркестра и хора Utopia, уделяется отдельное внимание.
«Настоящая достопримечательность вечера Теодор Курентзис. Он демонстрирует свое прочтение оперы: радикальное и преданное. Его манера известна искусством контраста, доведенного до крайности. Он требует постоянной энергии от своего оркестра. Музыканты вынуждены играть на грани возможного, но делают это, не моргнув глазом. Они демонстрируют постоянную концентрацию на протяжении почти трех часов игры», — пишет ведущий франкоязычный портал об искусстве Olyrix.
«Шоу выигрывает прежде всего за счет превосходной интерпретации хора Utopia, особенно женской его части», — отмечает обозреватель портала Classiquenews. «Хор гармоничен, точен в ритме и тоне. Он поет с воинственным и драматическим энтузиазмом или же с избытком грусти, нежности и утонченности. В конце шоу парижская публика тепло приветствует всю команду и аплодирует Селларсу и Курентзису», — заключает портал о классической музыке Classykeo.
О том, что Теодор Курентзис вместе с Питером Селларсом готовит проект в Парижской опере, стало известно в марте 2024 года. До этого у Курентзиса осложнились отношения с европейскими театрами. В 2022 году, по требованию посла Украины в Австрии, отменили два концерта musicAeterna Курентзиса в Вене. Также отменили выступления в Париже и Мюнхене. The New York Times писала, что в Европе неоднозначно восприняли то, что оркестр спонсируется банком ВТБ, а сам музыкант не высказался против спецоперации РФ на Украине.
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