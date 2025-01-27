27 января 2025

В челябинских БДСМ-квартирах не осталось свободных мест на 14 февраля. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость аренды квартиры в стиле БДСМ стоит от 7000 рублей
Стоимость аренды квартиры в стиле БДСМ стоит от 7000 рублей Фото:

Жители Челябинска забронировали все БДСМ-квартиры на День святого Валентина. Информация указана на сервисе бесплатных объявлений.

«Любители БДСМ забронировали все апартаменты на 14 февраля в Челябинске.  Стоимость бронирования апартаментов начинает от семи тысяч рублей», — пишет telegram-канал «Челябинск, который смог» со ссылкой на объявления на сайте бронирования. 

В тематических квартирах имеются цепи, наручники и колодка. Атрибуты позволят пoлучить нeзабывaемыe впeчaтления, побывaв в aтмосферe стрacти, говорится в одном из объявлений. 

На 14 февраля свободных мест уже нет
На 14 февраля свободных мест уже нет
Фото:
Здесь тоже нет свободных мест
Здесь тоже нет свободных мест
Фото:

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Жители Челябинска забронировали все БДСМ-квартиры на День святого Валентина. Информация указана на сервисе бесплатных объявлений. «Любители БДСМ забронировали все апартаменты на 14 февраля в Челябинске.  Стоимость бронирования апартаментов начинает от семи тысяч рублей», — пишет telegram-канал «Челябинск, который смог» со ссылкой на объявления на сайте бронирования.  В тематических квартирах имеются цепи, наручники и колодка. Атрибуты позволят пoлучить нeзабывaемыe впeчaтления, побывaв в aтмосферe стрacти, говорится в одном из объявлений. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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