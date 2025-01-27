Жители Челябинска забронировали все БДСМ-квартиры на День святого Валентина. Информация указана на сервисе бесплатных объявлений.
«Любители БДСМ забронировали все апартаменты на 14 февраля в Челябинске. Стоимость бронирования апартаментов начинает от семи тысяч рублей», — пишет telegram-канал «Челябинск, который смог» со ссылкой на объявления на сайте бронирования.
В тематических квартирах имеются цепи, наручники и колодка. Атрибуты позволят пoлучить нeзабывaемыe впeчaтления, побывaв в aтмосферe стрacти, говорится в одном из объявлений.
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