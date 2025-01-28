Трое петербуржцев остались без пальцев из-за взрывов петард

В текущем году НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе зафиксировал три серьезных случая травм, связанных с использованием пиротехники. Пострадавшие были госпитализированы с тяжелыми повреждениями, включая ампутацию пальцев.
По словам медицинского персонала института, все травмы были вызваны нарушением правил безопасности при обращении с фейерверками. «Все пациенты были госпитализированы с тяжелыми повреждениями, включавшими ампутацию пальцев или фаланг пальцев рук из-за инцидентов, связанных с нарушением техники безопасности при запуске фейерверков», — сообщает персонал НИИ в социальной сети «ВКонтакте».
Все пострадавшие поступили с полным или частичным отрывом пальцев рук. Из-за специфики воздействия взрывов на мягкие ткани восстановить конечности пациентов невозможно. В связи с чем качество жизни пострадавших будет значительно снижено в будущем.
Несмотря на то, что удалось избежать еще более тяжелых последствий, как травмы лица, которые часто встречаются при подобных инцидентах, текущие травмы оказались крайне серьезными. Медучреждение напоминает о важности следования инструкциям производителя и об обеспечении безопасного расстояния при запуске фейерверков, чтобы избежать подобных ситуаций.
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