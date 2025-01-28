Трое петербуржцев остались без пальцев из-за взрывов петард

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Все пациенты были госпитализированы с тяжелыми повреждениями, включавшими ампутацию пальцев
Все пациенты были госпитализированы с тяжелыми повреждениями, включавшими ампутацию пальцев Фото:

В текущем году НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе зафиксировал три серьезных случая травм, связанных с использованием пиротехники. Пострадавшие были госпитализированы с тяжелыми повреждениями, включая ампутацию пальцев.

По словам медицинского персонала института, все травмы были вызваны нарушением правил безопасности при обращении с фейерверками. «Все пациенты были госпитализированы с тяжелыми повреждениями, включавшими ампутацию пальцев или фаланг пальцев рук из-за инцидентов, связанных с нарушением техники безопасности при запуске фейерверков», — сообщает персонал НИИ в социальной сети «ВКонтакте».

Все пострадавшие поступили с полным или частичным отрывом пальцев рук. Из-за специфики воздействия взрывов на мягкие ткани восстановить конечности пациентов невозможно. В связи с чем качество жизни пострадавших будет значительно снижено в будущем.

Несмотря на то, что удалось избежать еще более тяжелых последствий, как травмы лица, которые часто встречаются при подобных инцидентах, текущие травмы оказались крайне серьезными. Медучреждение напоминает о важности следования инструкциям производителя и об обеспечении безопасного расстояния при запуске фейерверков, чтобы избежать подобных ситуаций.

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В текущем году НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе зафиксировал три серьезных случая травм, связанных с использованием пиротехники. Пострадавшие были госпитализированы с тяжелыми повреждениями, включая ампутацию пальцев. По словам медицинского персонала института, все травмы были вызваны нарушением правил безопасности при обращении с фейерверками. «Все пациенты были госпитализированы с тяжелыми повреждениями, включавшими ампутацию пальцев или фаланг пальцев рук из-за инцидентов, связанных с нарушением техники безопасности при запуске фейерверков», — сообщает персонал НИИ в социальной сети «ВКонтакте». Все пострадавшие поступили с полным или частичным отрывом пальцев рук. Из-за специфики воздействия взрывов на мягкие ткани восстановить конечности пациентов невозможно. В связи с чем качество жизни пострадавших будет значительно снижено в будущем. Несмотря на то, что удалось избежать еще более тяжелых последствий, как травмы лица, которые часто встречаются при подобных инцидентах, текущие травмы оказались крайне серьезными. Медучреждение напоминает о важности следования инструкциям производителя и об обеспечении безопасного расстояния при запуске фейерверков, чтобы избежать подобных ситуаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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