Сильный снегопад спровоцировал затор на свердловской трассе

Возле Камышлова движение транспорта оказалось затруднено из-за сильного снегопада. В областной Госавтоинспекции рекомендовали водителям ехать по альтернативному маршруту через развязку на Сухой Лог.
«На 127 км автодороги образовался затор из-за скользкого покрытия, который создает сложности для движения грузового транспорта. На место происшествия вызваны дорожные службы для обработки участка противогололедными материалами и расчистки трассы со 124 по 128 км. Экипажи ДПС осуществляют контроль за приведением данного отрезка дороги в нормативное состояние и обеспечивают безопасность участников», — рассказали в свердловской ГАИ.
Госавтоинспекторы напоминают, что не стоит забывать о необходимости быть предельно внимательными. Важно выбирать пониженную скорость и адаптировать её к актуальным погодным условиям.
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