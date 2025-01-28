28 января 2025

Сильный снегопад спровоцировал затор на свердловской трассе

Сильный снегопад спровоцировал затор на трассе «Екатеринбург-Тюмень»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ГАИ рекомендует водителям выбирать альтернативный маршрут
ГАИ рекомендует водителям выбирать альтернативный маршрут Фото:

Возле Камышлова движение транспорта оказалось затруднено из-за сильного снегопада. В областной Госавтоинспекции рекомендовали водителям ехать по альтернативному маршруту через развязку на Сухой Лог.

«На 127 км автодороги образовался затор из-за скользкого покрытия, который создает сложности для движения грузового транспорта. На место происшествия вызваны дорожные службы для обработки участка противогололедными материалами и расчистки трассы со 124 по 128 км. Экипажи ДПС осуществляют контроль за приведением данного отрезка дороги в нормативное состояние и обеспечивают безопасность участников», — рассказали в свердловской ГАИ.

Госавтоинспекторы напоминают, что не стоит забывать о необходимости быть предельно внимательными. Важно выбирать пониженную скорость и адаптировать её к актуальным погодным условиям.

Экипажи ДПС осуществляют контроль за движением
Экипажи ДПС осуществляют контроль за движением
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Возле Камышлова движение транспорта оказалось затруднено из-за сильного снегопада. В областной Госавтоинспекции рекомендовали водителям ехать по альтернативному маршруту через развязку на Сухой Лог. «На 127 км автодороги образовался затор из-за скользкого покрытия, который создает сложности для движения грузового транспорта. На место происшествия вызваны дорожные службы для обработки участка противогололедными материалами и расчистки трассы со 124 по 128 км. Экипажи ДПС осуществляют контроль за приведением данного отрезка дороги в нормативное состояние и обеспечивают безопасность участников», — рассказали в свердловской ГАИ. Госавтоинспекторы напоминают, что не стоит забывать о необходимости быть предельно внимательными. Важно выбирать пониженную скорость и адаптировать её к актуальным погодным условиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...