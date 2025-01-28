В Металлургическом районе Челябинска изменится цвет водопроводной воды

В части домов Металлургического района Челябинска с 30 января по 6 февраля может измениться цвет водопроводной воды. Об этом 29 января сообщила пресс-служба администрации города.
«В Металлургическом районе может измениться цвет водопроводной воды. В период с 30 января по 6 февраля МУП „ЧКТС“ проверит тепловые и внутридомовые сети контура ТЭЦ „Мечел-Энерго“ с помощью органического красителя „Уранин“», — сообщает пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале.
С помощью красителя специалисты планируют найти утечки на трубопроводах тепловых сетей и в тепловых узлах. Уранин — краситель органического происхождения, который окрашивает воду в яркий зеленый цвет. Краситель безопасен для жизни и здоровья людей и применяется для придания оттенка в шампунях и пенах для ванн, а также в аквариумах.
Цвет водопроводной воды изменится в многоквартирных домах, административных зданиях и социальных объектах, а также в домах частного сектора по улицам:
- Первого Спутника
- 60 лет Октября
- Байкальской
- Богдана Хмельницкого
- Балканской
- Бородинской
- Вахтангова
- Вишнегорской
- Гастелло
- Дегтярева
- Дружбы
- Жукова
- Коркинской
- Коммунистической
- Краснооктябрьской
- Липецкой
- Мира
- Обухова
- Павелецкой
- Приборостроителей
- Румянцева
- Социалистической
- Электростальской
- Сурикова
- Сталеваров
- Трудовой
- Ярослава Гашека
- в переулке Театральном
- на шоссе Металлургов.
При обнаружении теплоносителя, окрашенного в зеленый цвет, или при появлении в кранах водоразбора воды зеленого оттенка необходимо сообщать об этом в диспетчерскую службу МУП «ЧКТС» по телефону 732-01-87 или по электронной почте chkts@chkts.ru.
В Металлургическом районе 19 января уже производились плановые работы на водоводе, в результате которых временно прекращалась подача воды в некоторых частях района. Эти мероприятия были направлены на устранение неисправностей на водопроводных линиях.
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