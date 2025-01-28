28 января 2025

В Металлургическом районе Челябинска изменится цвет водопроводной воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Цвет воды изменится в домах Металлургического района
Цвет воды изменится в домах Металлургического района Фото:

В части домов Металлургического района Челябинска с 30 января по 6 февраля может измениться цвет водопроводной воды. Об этом 29 января сообщила пресс-служба администрации города. 

«В Металлургическом районе может измениться цвет водопроводной воды. В период с 30 января по 6 февраля МУП „ЧКТС“ проверит тепловые и внутридомовые сети контура ТЭЦ „Мечел-Энерго“ с помощью органического красителя „Уранин“», — сообщает пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. 

С помощью красителя специалисты планируют найти утечки на трубопроводах тепловых сетей и в тепловых узлах. Уранин — краситель органического происхождения, который окрашивает воду в яркий зеленый цвет. Краситель безопасен для жизни и здоровья людей и применяется для придания оттенка в шампунях и пенах для ванн, а также в аквариумах. 

Цвет водопроводной воды изменится в многоквартирных домах, административных зданиях и социальных объектах, а также в домах частного сектора по улицам:

  • Первого Спутника
  • 60 лет Октября
  • Байкальской
  • Богдана Хмельницкого
  • Балканской
  • Бородинской
  • Вахтангова
  • Вишнегорской
  • Гастелло
  • Дегтярева
  • Дружбы
  • Жукова
  • Коркинской
  • Коммунистической
  • Краснооктябрьской
  • Липецкой
  • Мира
  • Обухова
  • Павелецкой
  • Приборостроителей
  • Румянцева
  • Социалистической
  • Электростальской
  • Сурикова
  • Сталеваров
  • Трудовой
  • Ярослава Гашека
  • в переулке Театральном
  • на шоссе Металлургов. 

При обнаружении теплоносителя, окрашенного в зеленый цвет, или при появлении в кранах водоразбора воды зеленого оттенка необходимо сообщать об этом в диспетчерскую службу МУП «ЧКТС» по телефону 732-01-87 или по электронной почте chkts@chkts.ru.

В Металлургическом районе 19 января уже производились плановые работы на водоводе, в результате которых временно прекращалась подача воды в некоторых частях района. Эти мероприятия были направлены на устранение неисправностей на водопроводных линиях.

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В части домов Металлургического района Челябинска с 30 января по 6 февраля может измениться цвет водопроводной воды. Об этом 29 января сообщила пресс-служба администрации города.  «В Металлургическом районе может измениться цвет водопроводной воды. В период с 30 января по 6 февраля МУП „ЧКТС“ проверит тепловые и внутридомовые сети контура ТЭЦ „Мечел-Энерго“ с помощью органического красителя „Уранин“», — сообщает пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале.  С помощью красителя специалисты планируют найти утечки на трубопроводах тепловых сетей и в тепловых узлах. Уранин — краситель органического происхождения, который окрашивает воду в яркий зеленый цвет. Краситель безопасен для жизни и здоровья людей и применяется для придания оттенка в шампунях и пенах для ванн, а также в аквариумах.  Цвет водопроводной воды изменится в многоквартирных домах, административных зданиях и социальных объектах, а также в домах частного сектора по улицам: При обнаружении теплоносителя, окрашенного в зеленый цвет, или при появлении в кранах водоразбора воды зеленого оттенка необходимо сообщать об этом в диспетчерскую службу МУП «ЧКТС» по телефону 732-01-87 или по электронной почте chkts@chkts.ru. В Металлургическом районе 19 января уже производились плановые работы на водоводе, в результате которых временно прекращалась подача воды в некоторых частях района. Эти мероприятия были направлены на устранение неисправностей на водопроводных линиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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