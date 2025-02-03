Пункт регистрации на «Лыжню России — 2025» открылся в пермском ДС «Орленок»

В столице Прикамья открылся пункт регистрации на «Лыжню России». Желающие принять участие в масштабном спортивном празднике могут зарегистрироваться на гонку в ДС «Орленок» по улице Сибирской, 47. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.
«Пункт регистрации на „Лыжню России“ в Перми заработал на базе „Орленка“. Здесь будут принимать заявки до 7 февраля. Обращаться нужно с 14:00 до 19:00. При себе надо иметь медицинское заключение о допуске и полис страхования жизни и здоровья», — пояснил корреспондент агентства.
Участие во всероссийских массовых забегах является бесплатным. Заявиться также можно через «Госуслуги». Подробнее о дистанция, призах и прочих организационных моментах — узнает из нашего материала.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!