03 февраля 2025

Пункт регистрации на «Лыжню России — 2025» открылся в пермском ДС «Орленок»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подать заявку на участие в соревновании может любой желающий
Подать заявку на участие в соревновании может любой желающий Фото:

В столице Прикамья открылся пункт регистрации на «Лыжню России». Желающие принять участие в масштабном спортивном празднике могут зарегистрироваться на гонку в ДС «Орленок» по улице Сибирской, 47. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

«Пункт регистрации на „Лыжню России“ в Перми заработал на базе „Орленка“. Здесь будут принимать заявки до 7 февраля. Обращаться нужно с 14:00 до 19:00. При себе надо иметь медицинское заключение о допуске и полис страхования жизни и здоровья», — пояснил корреспондент агентства.

Участие во всероссийских массовых забегах является бесплатным. Заявиться также можно через «Госуслуги». Подробнее о дистанция, призах и прочих организационных моментах — узнает из нашего материала.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В столице Прикамья открылся пункт регистрации на «Лыжню России». Желающие принять участие в масштабном спортивном празднике могут зарегистрироваться на гонку в ДС «Орленок» по улице Сибирской, 47. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «Пункт регистрации на „Лыжню России“ в Перми заработал на базе „Орленка“. Здесь будут принимать заявки до 7 февраля. Обращаться нужно с 14:00 до 19:00. При себе надо иметь медицинское заключение о допуске и полис страхования жизни и здоровья», — пояснил корреспондент агентства. Участие во всероссийских массовых забегах является бесплатным. Заявиться также можно через «Госуслуги». Подробнее о дистанция, призах и прочих организационных моментах — узнает из нашего материала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...