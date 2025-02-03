Четверо жителей Аши пойдут под суд за взятки для получения водительских прав

Четверо жителей Ашинского района Челябинской области в суде ответят за взятки, которые передали через инструктора ДОСААФ сотруднику Госавтоинспекции для получения водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
«Четверо жителей Ашинского района ответят в суде за взятки в целях получения водительских удостоверений», — сообщила пресс-служба прокуратуры в telegram-канале. В 2021 году за успешную сдачу теоретической и практической частей экзамена подозреваемые передали инспектору взятки в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.
Деньги они отдали местному инструктору отделения ДОССАФ, а тот отдал их сотруднику РЭО ГИБДД ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу. В результате на экзамене теорию они списали со шпаргалки, а практическую часть за них сдал другой мужчина, который давно ездит за рулем и имеет отличные навыки вождения.
Прокурор утвердил обвинение по части третьей статьи 291 УК РФ (дача взятки). Дело для рассмотрения по существу передано в Ашинский городской суд. Подозреваемым грозит наказание в виде штрафа до двух миллионов рублей или заключение под стражу на срок до восьми лет.
Лишенный ранее челябинским судом прав водитель десять лет работал таксистом в Питере. Прав его лишил мировой судья Челябинска в 2015 году. На суде мужчина сообщил, что не знал о решении челябинского судьи. Таксисту в качестве наказания назначили десять суток административного ареста.
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