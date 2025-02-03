03 февраля 2025

Четверо жителей Аши пойдут под суд за взятки для получения водительских прав

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Практическую часть экзамена сдал другой мужчина (архивное фото)
Практическую часть экзамена сдал другой мужчина (архивное фото) Фото:

Четверо жителей Ашинского района Челябинской области в суде ответят за взятки, которые передали через инструктора ДОСААФ сотруднику Госавтоинспекции для получения водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Четверо жителей Ашинского района ответят в суде за взятки в целях получения водительских удостоверений», — сообщила пресс-служба прокуратуры в telegram-канале. В 2021 году за успешную сдачу теоретической и практической частей экзамена подозреваемые передали инспектору взятки в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.

Деньги они отдали местному инструктору отделения ДОССАФ, а тот отдал их сотруднику РЭО ГИБДД ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу. В результате на экзамене теорию они списали со шпаргалки, а практическую часть за них сдал другой мужчина, который давно ездит за рулем и имеет отличные навыки вождения. 

Прокурор утвердил обвинение по части третьей статьи 291 УК РФ (дача взятки). Дело для рассмотрения по существу передано в Ашинский городской суд. Подозреваемым грозит наказание в виде штрафа до двух миллионов рублей или заключение под стражу на срок до восьми лет. 

Лишенный ранее челябинским судом прав водитель десять лет работал таксистом в Питере. Прав его лишил мировой судья Челябинска в 2015 году. На суде мужчина сообщил, что не знал о решении челябинского судьи. Таксисту в качестве наказания назначили десять суток административного ареста. 

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Четверо жителей Ашинского района Челябинской области в суде ответят за взятки, которые передали через инструктора ДОСААФ сотруднику Госавтоинспекции для получения водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры. «Четверо жителей Ашинского района ответят в суде за взятки в целях получения водительских удостоверений», — сообщила пресс-служба прокуратуры в telegram-канале. В 2021 году за успешную сдачу теоретической и практической частей экзамена подозреваемые передали инспектору взятки в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей. Деньги они отдали местному инструктору отделения ДОССАФ, а тот отдал их сотруднику РЭО ГИБДД ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу. В результате на экзамене теорию они списали со шпаргалки, а практическую часть за них сдал другой мужчина, который давно ездит за рулем и имеет отличные навыки вождения.  Прокурор утвердил обвинение по части третьей статьи 291 УК РФ (дача взятки). Дело для рассмотрения по существу передано в Ашинский городской суд. Подозреваемым грозит наказание в виде штрафа до двух миллионов рублей или заключение под стражу на срок до восьми лет.  Лишенный ранее челябинским судом прав водитель десять лет работал таксистом в Питере. Прав его лишил мировой судья Челябинска в 2015 году. На суде мужчина сообщил, что не знал о решении челябинского судьи. Таксисту в качестве наказания назначили десять суток административного ареста. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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