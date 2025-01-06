Лишенный челябинским судом прав водитель десять лет работал таксистом в Питере

В Санкт-Петербурге осудили водителя, который почти десять лет работал таксистом, не имея водительского удостоверения. Прав его лишил мировой судья из Челябинска в 2015 году.
«Мужчина 1984 года рождения около д. 15/2 по Косой линии управлял автомобилем Cherry Tiggo будучи лишенным судом еще 4 августа 2015 года права управления транспортным средством. Имеется постановление мирового судьи судебного участка №8 Центрального района г. Челябинск», — написала в своем telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
Мужчина признал свою вину. Он объяснил, что не знал о решении челябинского судьи. Мировой судья судебного участка №12 Санкт-Петербурга назначил таксисту десять суток административного ареста.
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