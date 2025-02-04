В Перми умер экс-начальник Почтамта Кажин

Причины смерти не уточняются
В Перми скончался бывший начальник Почтамта Александр Кажин. Мужчине было 80 лет.
«В Перми на 80-м году жизни ушел из жизни бывший директор пермского Почтамта Александр Кажин. Он руководил почтой 11 лет», — пишет Properm со ссылкой на коллег умершего.
Уточняется, что во время работы Кажина на пермском Почтамте проводили реформы. Стали выпускать газету «Почто-ринг».
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