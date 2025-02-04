04 февраля 2025

В Перми умер экс-начальник Почтамта Кажин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причины смерти не уточняются
Причины смерти не уточняются Фото:

В Перми скончался бывший начальник Почтамта Александр Кажин. Мужчине было 80 лет.

«В Перми на 80-м году жизни ушел из жизни бывший директор пермского Почтамта Александр Кажин. Он руководил почтой 11 лет», — пишет Properm со ссылкой на коллег умершего.

Уточняется, что во время работы Кажина на пермском Почтамте проводили реформы. Стали выпускать газету «Почто-ринг».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми скончался бывший начальник Почтамта Александр Кажин. Мужчине было 80 лет. «В Перми на 80-м году жизни ушел из жизни бывший директор пермского Почтамта Александр Кажин. Он руководил почтой 11 лет», — пишет Properm со ссылкой на коллег умершего. Уточняется, что во время работы Кажина на пермском Почтамте проводили реформы. Стали выпускать газету «Почто-ринг».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...