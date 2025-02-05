Стало известно о роковой ошибке экипажа AZAL

Росавиация: диспетчеры предлагали самолету Embraer приземлиться в РФ
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Самолету Embraer предлагали приземлиться в российских аэропортах
Самолету Embraer предлагали приземлиться в российских аэропортах Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительные итоги расследования крушения самолета  Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в районе Актау. В ответ на него Росавиация сообщила, что российские авиадиспетчеры предлагали экипажу самолета приземлиться на российских аэродромах, однако тот решил приземлиться именно в районе Актау.

«При этом отчет подтверждает ранее появившуюся информацию о том, что именно экипаж выбирал запасной аэродром для посадки, самостоятельно остановив выбор на Актау. Предложенными российскими диспетчерами альтернативными аэропортами Махачкала и Минеральные Воды, несмотря на техническую готовность этих аэродромов принять самолет, экипаж не воспользовался», — отмечает Росавиация в своем telegram-канале. При этом ведомство подчеркивает, что опубликованные выводы Минтранса Казахстана носят предварительный характер.

Самолет Embraer потерпел крушение в Казахстане (Актау) 25 декабря 2024 года. В азербайджанской компании AZAL отмечали, что самолет упал по причине физического и технического внешнего вмешательства. Однако расследование все еще продолжается. Самолет изначально летел в Грозный, но не смог там приземлиться из-за введенного плана «Ковер». Поэтому было принято решение лететь в Актау. В результате крушения погибли 38 человек. 

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Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительные итоги расследования крушения самолета  Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в районе Актау. В ответ на него Росавиация сообщила, что российские авиадиспетчеры предлагали экипажу самолета приземлиться на российских аэродромах, однако тот решил приземлиться именно в районе Актау. «При этом отчет подтверждает ранее появившуюся информацию о том, что именно экипаж выбирал запасной аэродром для посадки, самостоятельно остановив выбор на Актау. Предложенными российскими диспетчерами альтернативными аэропортами Махачкала и Минеральные Воды, несмотря на техническую готовность этих аэродромов принять самолет, экипаж не воспользовался», — отмечает Росавиация в своем telegram-канале. При этом ведомство подчеркивает, что опубликованные выводы Минтранса Казахстана носят предварительный характер. Самолет Embraer потерпел крушение в Казахстане (Актау) 25 декабря 2024 года. В азербайджанской компании AZAL отмечали, что самолет упал по причине физического и технического внешнего вмешательства. Однако расследование все еще продолжается. Самолет изначально летел в Грозный, но не смог там приземлиться из-за введенного плана «Ковер». Поэтому было принято решение лететь в Актау. В результате крушения погибли 38 человек. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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