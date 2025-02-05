Стало известно о роковой ошибке экипажа AZAL

Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительные итоги расследования крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в районе Актау. В ответ на него Росавиация сообщила, что российские авиадиспетчеры предлагали экипажу самолета приземлиться на российских аэродромах, однако тот решил приземлиться именно в районе Актау.
«При этом отчет подтверждает ранее появившуюся информацию о том, что именно экипаж выбирал запасной аэродром для посадки, самостоятельно остановив выбор на Актау. Предложенными российскими диспетчерами альтернативными аэропортами Махачкала и Минеральные Воды, несмотря на техническую готовность этих аэродромов принять самолет, экипаж не воспользовался», — отмечает Росавиация в своем telegram-канале. При этом ведомство подчеркивает, что опубликованные выводы Минтранса Казахстана носят предварительный характер.
Самолет Embraer потерпел крушение в Казахстане (Актау) 25 декабря 2024 года. В азербайджанской компании AZAL отмечали, что самолет упал по причине физического и технического внешнего вмешательства. Однако расследование все еще продолжается. Самолет изначально летел в Грозный, но не смог там приземлиться из-за введенного плана «Ковер». Поэтому было принято решение лететь в Актау. В результате крушения погибли 38 человек.
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