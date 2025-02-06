В Пермском крае соцсети распространяют фейк про выплаты на детей

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Пермяков вводят в заблуждение относительно выплат на детей
Пермяков вводят в заблуждение относительно выплат на детей Фото:

В четверг, 6 февраля, сразу в нескольких пабликах в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о ежегодной выплате на детей в Пермском крае. В сообщениях утверждается, что жителям региона полагается единовременное пособие в размере 38,8 тысяч рублей. Распространяемая информация не соответствует действительности, сообщает отделение Соцфонда РФ по Пермскому краю.

«В различных пабликах Ильинского округа появилось сообщение о якобы выплате ежегодного пособия в размере 38 836,31 рублей на детей с первого по 11 классы. Указанная информация не соответствует действительности», — пишет местное издание «Знамя» со ссылкой на ОСФР в Прикамье.

О том, что власти в Пермском крае готовятся проиндексировать социальные выплаты и пособия, писало ранее URA.RU. Индексация коснется жители края, работавших в тылу во время Великой Отечественной войны, ветеранов труда, многодетных семей, нуждающиеся в поддержке, супругов участников СВО.

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В четверг, 6 февраля, сразу в нескольких пабликах в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о ежегодной выплате на детей в Пермском крае. В сообщениях утверждается, что жителям региона полагается единовременное пособие в размере 38,8 тысяч рублей. Распространяемая информация не соответствует действительности, сообщает отделение Соцфонда РФ по Пермскому краю. «В различных пабликах Ильинского округа появилось сообщение о якобы выплате ежегодного пособия в размере 38 836,31 рублей на детей с первого по 11 классы. Указанная информация не соответствует действительности», — пишет местное издание «Знамя» со ссылкой на ОСФР в Прикамье. О том, что власти в Пермском крае готовятся проиндексировать социальные выплаты и пособия, писало ранее URA.RU. Индексация коснется жители края, работавших в тылу во время Великой Отечественной войны, ветеранов труда, многодетных семей, нуждающиеся в поддержке, супругов участников СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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