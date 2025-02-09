Ким Чен Ын пообещал «неизменную поддержку» российской армии

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Ким Чен Ын подчеркнул, что США вынуждают КНДР совершенствовать ядерные силы своей страны
Ким Чен Ын подчеркнул, что США вынуждают КНДР совершенствовать ядерные силы своей страны Фото:

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о необходимости укрепления ядерных сил сдерживания в ответ на дисбаланс сил на Корейском полуострове, вызванный действиями США и их союзников. Он также объявил о неизменной поддержке российской армии. 

«Наша армия и народ будут неизменно поддерживать и поощрять справедливое дело российской армии и народа по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности в соответствии с духом Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией», — подчеркнул северокорейский лидер. Его слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам Ким Чен Ына, неизменная позиция правительства КНДР — противостоять и отвергать любые акты отрицания международной справедливости и нарушения глобального мира и безопасности. Он акцентировал внимание на действиях США, которые угрожают безопасности его страны и дестабилизируют международную обстановку. 

Глава КНДР также выразил озабоченность по поводу усиления ядерного присутствия Вашингтона на Корейском полуострове и активизации трехстороннего военного блока США, Японии и Южной Кореи. По его словам, это создает предпосылки для возможного военного столкновения, что ставит под угрозу безопасность и стабильность в Северо-Восточной Азии.

В прошлом году Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем сотрудничестве. В ноябре 2024 года он был ратифицирован российским президентом Владимиром Путиным. 

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Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о необходимости укрепления ядерных сил сдерживания в ответ на дисбаланс сил на Корейском полуострове, вызванный действиями США и их союзников. Он также объявил о неизменной поддержке российской армии.  «Наша армия и народ будут неизменно поддерживать и поощрять справедливое дело российской армии и народа по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности в соответствии с духом Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией», — подчеркнул северокорейский лидер. Его слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По словам Ким Чен Ына, неизменная позиция правительства КНДР — противостоять и отвергать любые акты отрицания международной справедливости и нарушения глобального мира и безопасности. Он акцентировал внимание на действиях США, которые угрожают безопасности его страны и дестабилизируют международную обстановку.  Глава КНДР также выразил озабоченность по поводу усиления ядерного присутствия Вашингтона на Корейском полуострове и активизации трехстороннего военного блока США, Японии и Южной Кореи. По его словам, это создает предпосылки для возможного военного столкновения, что ставит под угрозу безопасность и стабильность в Северо-Восточной Азии. В прошлом году Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем сотрудничестве. В ноябре 2024 года он был ратифицирован российским президентом Владимиром Путиным. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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