Ренхап: Ким Чен Ын готовится к визиту в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать с официальным визитом в Россию в первой половине текущего года. Об этом сообщает агентство Ренхап.
«[КНДР] взвешивает [возможность] визита Ким Чен Ына в Россию в первой половине этого года», — сообщает агентство со ссылкой на южнокорейскую разведку. Предполагаемая дата поездки пока неизвестна.
По данным южнокорейских СМИ, визит Ким Чен Ына может быть запланирован на май и приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также отмечается, что в октябре прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков упоминал об обмене визитами между странами на высоком уровне.
Ранее министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов сообщил, что власти РФ предложили армии КНДР поучаствовать в военном параде на Красной площади 9 мая. Сейчас Россия ждет положительного ответа от КНДР.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.