Ренхап: Ким Чен Ын готовится к визиту в Россию

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Ким Чен Ын может приехать в РФ на 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
Ким Чен Ын может приехать в РФ на 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне Фото:

Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать с официальным визитом в Россию в первой половине текущего года. Об этом сообщает агентство Ренхап.

«[КНДР] взвешивает [возможность] визита Ким Чен Ына в Россию в первой половине этого года», — сообщает агентство со ссылкой на южнокорейскую разведку. Предполагаемая дата поездки пока неизвестна. 

По данным южнокорейских СМИ, визит Ким Чен Ына может быть запланирован на май и приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также отмечается, что в октябре прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков упоминал об обмене визитами между странами на высоком уровне.

Ранее министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов сообщил, что власти РФ предложили армии КНДР поучаствовать в военном параде на Красной площади 9 мая. Сейчас Россия ждет положительного ответа от КНДР.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать с официальным визитом в Россию в первой половине текущего года. Об этом сообщает агентство Ренхап. «[КНДР] взвешивает [возможность] визита Ким Чен Ына в Россию в первой половине этого года», — сообщает агентство со ссылкой на южнокорейскую разведку. Предполагаемая дата поездки пока неизвестна.  По данным южнокорейских СМИ, визит Ким Чен Ына может быть запланирован на май и приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также отмечается, что в октябре прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков упоминал об обмене визитами между странами на высоком уровне. Ранее министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов сообщил, что власти РФ предложили армии КНДР поучаствовать в военном параде на Красной площади 9 мая. Сейчас Россия ждет положительного ответа от КНДР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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