Национализированный «Ариант» предъявил аудиторам незаконные требования

Национализированная агрофирма «Ариант» в Челябинске при поиске подрядчика предъявила аудиторам незаконные требования. Это выяснилось по результатам расследования УФАС по Челябинской области. Участников закупки просили подтвердить внешний контроль качества аудиторской деятельности.
«Признать доводы жалобы ООО „Глобалс Аудит“ на действия заказчика обоснованными в части установления порядка оценки заявок с нарушением требований законодательства о контрактной системе. Передать материалы дела должностному лицу челябинского УФАС России для решения вопроса о привлечении виновного должностного лица к административной ответственности», — отмечено в решении комиссии ведомства. Документ опубликован на сайте УФАС.
Агрофирма «Ариант» предъявила к участникам требование о наличии определенного опыта работы. Необходимо было подтвердить, что участник проводил аудит в компаниях, где доля государства составляла не менее 25%. Как членам комиссии УФАС пояснили представители агрофирмы, этот критерий ввели, поскольку у «Арианта» крупный агробизнес. К данному требованию претензий у ведомства не возникло.
Однако критерий с внешним контролем качества аудита вызвал нарекания. Члены комиссии УФАС отметили, что документ выдается на предмет соблюдения организацией обязательных требований. Квалификацию аудиторов он никак не подтверждает, а потому пункт сочли незаконным.
Начальная сумма контракта составила 800 тысяч рублей. В торгах приняло участие пять организаций. Как заметили в УФАС, на результатах определения победителя выявленное нарушение не отразилось.
Суды возникли после национализации агрохолдинга весной 2024 года из-за нарушений при приватизации ЧЭМК. В феврале 2024 года комбинат также оказался в госсобственности. До 2020 года бизнес принадлежал семьям Аристовых и Антиповых. Основатель «Арианта», Аристов-старший, передал активы дочери и зятю Александру Кретову.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу «Арианта». Ответ будет опубликован в случае поступления.
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