Аварийный комиссар Александр через суд требует 200 тысяч рублей с участника ДТП Тимура, который выложил о нем пост и назвал мошенником. Журналист URA.RU поговорила с обеими сторонами конфликта.
«На нашу семью инвалидов — меня и пожилую маму — хотят повесить долг в 200 тысяч рублей. Первое судебное заседание уже было», — рассказал URA.RU Тимур.
В конце сентября 2024 года мужчина стал виновником ДТП — он задел припаркованную во дворе чужую машину. Дозвониться до страховой оперативно не смог. Вторая сторона предложила вызвать аварийного комиссара. Прибывший на место Александр оформил ДТП и взял с каждого участника по две тысяч рублей. «Сначала хотел по четыре тысячи взять! Мне знакомые сказали, что аварийные комиссары должны бесплатно оформлять ДТП, тем более что лично я его на место не вызывал», — пояснил Тимур. Чек аварийный комиссар никакой не выписал.
Через несколько дней в соцсети в группе, где пишут про мошенников, появился пост с фотографией Александра и описанием случившегося. Аварийный комиссар расценил запись как оскорбление и потребовал через суд с Тимура 200 тысяч рублей. Тимур уверяет, что он ничего в соцсети не писал. «Я рассказал знакомым о произошедшем. И фото им отправил. Может кто-то из них разместил пост», — рассказал URA.RU мужчина.
Александр же заявил, что не верит в это. Но и объяснять происходящее со своей стороны тоже отказался, сославшись на работу и пробки (мы созванивались с ним в 16:50 — прим. URA.RU). «Сейчас не могу говорить — у меня работа, пробки и я за рулем. Давайте созвонимся в девять вечера», — сказал аварийный комиссар (запись телефонного разговора есть в наличии — прим. URA.RU).
Следующее заседание суда назначено на 10 марта. «Муж владелицы машины, которую я задел во дворе, сказал, что это уже пятая авария с ее машиной на этом же месте. Не верю я им всем и не исключаю, что они заодно. Из принципа и 1000 рублей не заплачу, даже по решению суда. Нашли на ком наживаться», — добавил Тимур.
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