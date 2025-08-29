В Челябинской области за год упали цены на яйца

В челябинских магазинах минимальная цена яиц снизилась до 37 рублей за десяток
Грохотку С1 в части магазинов продают по 34 рубля, чаще всего минимальная стоимость составляет 56 рублей
Грохотку С1 в части магазинов продают по 34 рубля, чаще всего минимальная стоимость составляет 56 рублей Фото:

В Челябинской области минимальная стоимость яиц упала до 37 рублей за десяток. Согласно мониторингу цен URA.RU в сетевых магазинах, в августе 2025 года яйца категории С2 стоят в среднем 46,6 рубля за десяток против 74,6 рубля годом ранее.

Яйца категории СО также подешевели. Снижение составило 16,4% — с 117,6 до 98,4 рубля, минимальные цены держатся на уровне 71–73 рублей.

Яйца категории С2 упали в цене на 37,5% — с 74,6 до 46,6 рубля за десяток. Минимальная стоимость в сетях — 37 рублей.

В то же время яйца категории С1 подорожали на 3,5% — с 85,4 до 88,4 рубля за десяток. При этом минимальная цена в одном из сетевых магазинов опустилась до 34 рублей, но в большинстве торговых точек десяток стоит от 56 рублей.

