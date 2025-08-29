В Челябинской области возбудили дело о травмировании ребенка на игровой площадке

В Челябинской области СКР возбудил уголовное дело о травмировании девятилетнего ребенка на игровой площадке в Еткульском округе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, доклад о ходе расследования затребовал глава следкома Александр Бастрыкин.
«В августе на ребенка обрушились незакрепленные надлежащим образом конструкции игрового оборудования. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь», — отметили в СКР.
К Бастрыкину обратилась женщина, сын подруги которой пострадал. Инцидент произошел в селе Шибаево. Теперь о ходе расследования доложит исполняющий обязанности руководителя Следственного управления СКР по региону Константин Правосудов. Исполнение находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
