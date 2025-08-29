Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в Дне рождении челябинского филиала «Школы 21» и открытию первого детского трека для участников 11–14 лет. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Вы думаете о будущем, и мы это поддерживаем. Запуск детского трека по направлению робототехники и программирования станет новым опытом в этой большой системе умов, которая идет в „Школу 21“. Уверен, что результат будет успешный. Главное — ничего не бойтесь. Даже если будет трудно, это нормально. Двигайтесь вперед», — обратился к участникам Алексей Текслер.
На мероприятии выступили представители бизнеса и образования региона. Гендиректор Челябинского кузнечно-прессового завода Андрей Вагнер отметил, пожелал детям развиваться и стремиться к своим мечтам.
«Сегодня мы производим промышленных роботов, завтра будем производить контрольных и ценностных роботов. Абсолютно точно продолжение ваших новых знаний и навыков найдется именно у нас в Челябинске», — отметил Андрей Гартунг.
Ректор ЮУрГУ Александр Вагнер подчеркнул, что университет планирует усилить сотрудничество с «Школой 21». Он подчеркнул важность взаимодействия для будущего развития.
«Мы бы хотели связать наш кампус с вашими людьми. У нас есть предложение сделать QR-код в виде памятной доски в „Школе 21“ с множеством фрагментов», — сказал он.
Сейчас совместно с ЮУрГУ строится межвузовский кампус. Корпус вуза будет лабораторным и посвящен области искусственного интеллекта и робототехники. Университет планирует войти в топ-20 научных центров страны.
