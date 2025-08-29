Председатель исполкома Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова удостоена медали ордена «За заслуги перед Татарстаном». Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе «Конгресса татар» региона.
«Эта высокая награда — большая честь для меня и всей нашей команды. Мы воспринимаем её не только как личное признание, но и как оценка многолетней, системной работы по сохранению и развитию богатейшего наследия татарского народа: его языка, многовековых традиций и уникальных культурных ценностей. Для меня лично эта медаль — важный знак того, что мы движемся в верном направлении», — отметила Лена Колесникова.
Награду Лене Колесниковой вручил Раис Татарстана Рустам Миннеханов на заключительной сессии «Национального собрания», которая прошла в Казани в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Конгресс татар Челябинской области под руководством Лены Колесниковой сегодня считается одним из самых активных национальных объединений региона. Он реализует проекты, направленные на сохранение родного языка, культуры и семейных ценностей.
В этом году в «Национальном собрании» участвовали около тысячи делегатов из 68 российских регионов и трёх десятков стран. Форум прошёл под девизом «Татарстан — наша духовная Родина».
Среди почетных участников и гостей присутствовали Раис Татарстана Рустам Миннеханов, первый президент республики Минтимер Шаймиев, мэр Казани Ильсур Метшин и другие официальные лица.
