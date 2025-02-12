В Перми прошла массовая эвакуация учеников школ

Неизвестные разослали сообщения с угрозами в школы
В Перми несколько школ получили анонимные сообщения о том, что здания учреждений заминированы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.
«На электронную почту средних общеобразовательных учебных заведений города Перми, поступили анонимные сообщения о минировании. Руководителями учебных заведений города предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности», — сказано в сообщении.
Уточняется, что одно из сообщений пришло в Открытую школу №5. Учеников и преподавателей эвакуировали. Угрозы для жизни нет.
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