В Перми прошла массовая эвакуация учеников школ

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Неизвестные разослали сообщения с угрозами в школы
Неизвестные разослали сообщения с угрозами в школы Фото:

В Перми несколько школ получили анонимные сообщения о том, что здания учреждений заминированы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.

«На электронную почту средних общеобразовательных учебных заведений города Перми, поступили анонимные сообщения о минировании. Руководителями учебных заведений города предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности», — сказано в сообщении.

Уточняется, что одно из сообщений пришло в Открытую школу №5. Учеников и преподавателей эвакуировали. Угрозы для жизни нет.

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В Перми несколько школ получили анонимные сообщения о том, что здания учреждений заминированы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности. «На электронную почту средних общеобразовательных учебных заведений города Перми, поступили анонимные сообщения о минировании. Руководителями учебных заведений города предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности», — сказано в сообщении. Уточняется, что одно из сообщений пришло в Открытую школу №5. Учеников и преподавателей эвакуировали. Угрозы для жизни нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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