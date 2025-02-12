Пермским евангелистам не удалось оспорить взыскание 14 млн рублей

Арбитражный суд Уральского округа отклонил жалобу Пермского епархиального управления христиан веры евангельской пятидесятников. Они пытались отменить решение Арбитражного суда Пермского края, который обязал евангелистов выплатить 14 млн рублей за использование ДК Ленина.
«Кассационную жалобу Централизованной религиозной организации Пермское Епархиальное управление христиан веры евангельской пятидесятников — без удовлетворения», — пишет «Новый Компаньон» со ссылкой на документы суда. Уточняется, что евангелисты могут оспорить это решение, подав жалобу в Верховный суд РФ.
Ранее URA.RU рассказало, что мэрия Перми подала в суд на евангелистов. По мнению властей, они используют ДК Ленина для извлечения прибыли. Но евангелисты пытаются это оспорить. При этом мэрия планирует выкупить здание ДК у пятидесятников.
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