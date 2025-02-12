Челябинский водитель автобуса раздавил Daewoo Matiz с женщиной и детьми

В Агаповском районе Челябинской области водитель рейсового автобуса «ГАЗ» совершил смертельное ДТП, протаранив малолитражный автомобиль Daewoo Matiz, в котором в качестве пассажиров ехали женщина и дети. ДТП произошло в 19:30 на 299 километре автодороги «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.
«Предварительно, мужчина 1960 года рождения, управляя рейсовым автобусом „ГАЗ“, выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с Daewoo Matiz под управлением мужчины 1988 года рождения. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажир, женщина 1992 года рождения, от полученных травм скончались на месте. Дети, девочка 10 лет и мальчик двух лет с травмами были госпитализированы», — отмечают в Госавтоинспекции по региону.
Сотрудники ГАМ и следственно-оперативной группы работают на месте жуткой аварии. Устанавливают все обстоятельства ДТП.
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