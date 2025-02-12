Челябинский водитель автобуса раздавил Daewoo Matiz с женщиной и детьми

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Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП
Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП Фото:

В Агаповском районе Челябинской области водитель рейсового автобуса «ГАЗ» совершил смертельное ДТП, протаранив малолитражный автомобиль Daewoo Matiz, в котором в качестве пассажиров ехали женщина и дети.  ДТП произошло в 19:30 на 299 километре автодороги «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

«Предварительно, мужчина 1960 года рождения, управляя рейсовым автобусом „ГАЗ“, выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с Daewoo Matiz под управлением мужчины 1988 года рождения. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажир, женщина 1992 года рождения, от полученных травм скончались на месте. Дети, девочка 10 лет и мальчик двух лет с травмами были госпитализированы», — отмечают в Госавтоинспекции по региону.

Сотрудники ГАМ и следственно-оперативной группы работают на месте жуткой аварии. Устанавливают все обстоятельства ДТП.

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В Агаповском районе Челябинской области водитель рейсового автобуса «ГАЗ» совершил смертельное ДТП, протаранив малолитражный автомобиль Daewoo Matiz, в котором в качестве пассажиров ехали женщина и дети.  ДТП произошло в 19:30 на 299 километре автодороги «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону. «Предварительно, мужчина 1960 года рождения, управляя рейсовым автобусом „ГАЗ“, выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с Daewoo Matiz под управлением мужчины 1988 года рождения. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажир, женщина 1992 года рождения, от полученных травм скончались на месте. Дети, девочка 10 лет и мальчик двух лет с травмами были госпитализированы», — отмечают в Госавтоинспекции по региону. Сотрудники ГАМ и следственно-оперативной группы работают на месте жуткой аварии. Устанавливают все обстоятельства ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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