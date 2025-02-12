На премию «Служение» поступило более 40 тысяч заявок от жителей России

На вторую всероссийскую муниципальную премию «Служение» в 2025 году поступило рекордное количество заявок — более 41 тысячи. Об этом сообщил заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев. Это число в два раза превышает показатель прошлого года, когда было подано около 19 тысяч заявок.
«Подводим итоги заявочной кампании, которая у нас завершилась 9 февраля. По итогам прошлого года у нас было порядка 19 тысяч заявок для участия в премии. В этом году количество поступивших заявок превышено более чем в два раза. Добавлены номинации „Мужество и героизм на благо служения Родине“. Здесь мы отметим сотрудников муниципалитетов, которые находятся в зоне СВО, на передовой, в приграничных регионах», — сказал Грачев на пресс-конференции в ТАСС.
Отмечается, что значительно увеличилось и количество молодых участников: если в прошлом году доля заявок от молодежи составляла всего 2,3%, то в этом году она достигла 14%. В 2025 году введена новая номинация «Молодые кадры — на службе страны», где будут отмечены инициативы молодых специалистов, внесших вклад в муниципальную службу.
Церемония награждения всероссийской муниципальной премии «Служение», учрежденная президентом РФ Владимиром Путиным, состоится в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», который пройдет в Москве в апреле 2025 года. Ожидается, что в рамках региональных дней форума участие примут около 8000 представителей муниципалитетов.
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