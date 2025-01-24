В России пройдет форум, который поможет сделать жизнь в муниципалитетах лучше

В 16 регионах РФ пройдут региональные дни форума «Малая Родина — сила России»
© Служба новостей «URA.RU»
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Грачев рассказал, что дни форума пройдут в 16 регионах России
Грачев рассказал, что дни форума пройдут в 16 регионах России Фото:

С начала января до конца апреля текущего года в 16 регионах России состоятся региональные дни II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России». Об этом рассказал заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

«В этом году форум „Малая Родина — сила России“ откроет свои двери второй раз. И региональные дни форума, которые пройдут в 16 регионах, безусловно, являются его особенностью», — передают «Известия» слова Грачева.

Отмечается, что форум объединит глав муниципалитетов, а также представителей региональных и федеральных ведомств, администрации президента Российской Федерации, экспертов, участников и ветеранов СВО. Гости форума обсудят ключевые вопросы муниципальной повестки. Основная цель мероприятия — улучшение качества жизни в городах и деревнях, чтобы на уровне местных властей все проблемы решались эффективнее и быстрее. 

В Мурманской области 24 января пройдет первый день форума, посвященный теме «Экомуниципалитет». В этом регионе успешно функционируют различные муниципальные инициативы, начиная от установки биокотельных и заканчивая развитием экологического туризма. Участники обсудят проблемы экологии, охраны окружающей среды, переработки отходов, предотвращения лесных пожаров и наводнений, очистки водоемов, а также культуры использования земель.

Ожидается, что в рамках региональных дней форума участие примут около 8000 представителей муниципалитетов. Трансляция будет доступна на официальном сайте форума. За время проведения форума 2,5 миллиона сотрудников администраций муниципалитетов и муниципальных учреждений приобретут необходимый опыт и знания для решения текущих задач. Результаты обсуждений и наиболее успешные управленческие решения будут представлены на II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России», который пройдет в Москве в апреле 2025 года.

Также в рамках форума состоится церемония награждения всероссийской муниципальной премии «Служение», учрежденной президентом РФ Владимиром Путиным. Премия отмечает людей, чья деятельность и жизнь служат образцом служения обществу и жителям, тех, кто является лидером позитивных изменений на своих территориях. Организатором премии выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации президента Российской Федерации.

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С начала января до конца апреля текущего года в 16 регионах России состоятся региональные дни II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России». Об этом рассказал заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев. «В этом году форум „Малая Родина — сила России“ откроет свои двери второй раз. И региональные дни форума, которые пройдут в 16 регионах, безусловно, являются его особенностью», — передают «Известия» слова Грачева. Отмечается, что форум объединит глав муниципалитетов, а также представителей региональных и федеральных ведомств, администрации президента Российской Федерации, экспертов, участников и ветеранов СВО. Гости форума обсудят ключевые вопросы муниципальной повестки. Основная цель мероприятия — улучшение качества жизни в городах и деревнях, чтобы на уровне местных властей все проблемы решались эффективнее и быстрее.  В Мурманской области 24 января пройдет первый день форума, посвященный теме «Экомуниципалитет». В этом регионе успешно функционируют различные муниципальные инициативы, начиная от установки биокотельных и заканчивая развитием экологического туризма. Участники обсудят проблемы экологии, охраны окружающей среды, переработки отходов, предотвращения лесных пожаров и наводнений, очистки водоемов, а также культуры использования земель. Ожидается, что в рамках региональных дней форума участие примут около 8000 представителей муниципалитетов. Трансляция будет доступна на официальном сайте форума. За время проведения форума 2,5 миллиона сотрудников администраций муниципалитетов и муниципальных учреждений приобретут необходимый опыт и знания для решения текущих задач. Результаты обсуждений и наиболее успешные управленческие решения будут представлены на II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России», который пройдет в Москве в апреле 2025 года. Также в рамках форума состоится церемония награждения всероссийской муниципальной премии «Служение», учрежденной президентом РФ Владимиром Путиным. Премия отмечает людей, чья деятельность и жизнь служат образцом служения обществу и жителям, тех, кто является лидером позитивных изменений на своих территориях. Организатором премии выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации президента Российской Федерации.
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