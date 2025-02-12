Полиция задержала челябинца, избившего и залившего перцем пенсионера

В Челябинске сотрудники полиции установили и задержали местного жителя, который сначала ударил, а после залили из перцового баллончика пенсионера. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, в его отношении составили административный протокол.
«Полицейскими Челябинска незамедлительно приняты меры к установлению обстоятельств произошедшего инцидента и личности нападавшего мужчины. В ходе проведенных мероприятий стражи порядка установили и задержали 46-летнего местного жителя», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
В отношении задержанного составили административный протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои). Административный материал направлен в районный суд для рассмотрения по существу.
Инцидент с нападением произошел в Чурилово. Происходящее зафиксировала камера домофона. Судя по кадрам, челябинец дождался, когда пенсионер выйдет из машины, а после набросился на него. Потерпевший пытался отбиться, но ему в лицо распылили содержимое перцового баллончика.
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