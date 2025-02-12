12 февраля 2025

Полиция задержала челябинца, избившего и залившего перцем пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
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Нападавший был оперативно установлен и задержан
Нападавший был оперативно установлен и задержан Фото:

В Челябинске сотрудники полиции установили и задержали местного жителя, который сначала ударил, а после залили из перцового баллончика пенсионера. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, в его отношении составили административный протокол.

«Полицейскими Челябинска незамедлительно приняты меры к установлению обстоятельств произошедшего инцидента и личности нападавшего мужчины. В ходе проведенных мероприятий стражи порядка установили и задержали 46-летнего местного жителя», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В отношении задержанного составили административный протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои). Административный материал направлен в районный суд для рассмотрения по существу.

Инцидент с нападением произошел в Чурилово. Происходящее зафиксировала камера домофона. Судя по кадрам, челябинец дождался, когда пенсионер выйдет из машины, а после набросился на него. Потерпевший пытался отбиться, но ему в лицо распылили содержимое перцового баллончика.

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В Челябинске сотрудники полиции установили и задержали местного жителя, который сначала ударил, а после залили из перцового баллончика пенсионера. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, в его отношении составили административный протокол. «Полицейскими Челябинска незамедлительно приняты меры к установлению обстоятельств произошедшего инцидента и личности нападавшего мужчины. В ходе проведенных мероприятий стражи порядка установили и задержали 46-летнего местного жителя», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В отношении задержанного составили административный протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои). Административный материал направлен в районный суд для рассмотрения по существу. Инцидент с нападением произошел в Чурилово. Происходящее зафиксировала камера домофона. Судя по кадрам, челябинец дождался, когда пенсионер выйдет из машины, а после набросился на него. Потерпевший пытался отбиться, но ему в лицо распылили содержимое перцового баллончика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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