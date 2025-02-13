Топ самых высокооплачиваемых рабочих специальностей в Челябинске. Скрин

13 февраля 2025 в 16:53 Размер текста - 17 +

Больше всех в начале 2025 года стали зарабатывать дальнобойщики. арматурщики и автомаляры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в феврале 2025 года самыми высокооплачиваемыми среди рабочих специальностей стали дальнобойщики. Их заработок за год увеличился на 41%, до 200 тысяч рублей в месяц за полный рабочий день. На втором и третьем местах оказались арматурщики с заработком в 124 тысячи рублей и автомаляры, зарабатывающие 112 тысяч рублей в месяц — сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «В Челябинске в январе 2025 года самыми высокооплачиваемыми специалистами стали дальнобойщики. Кандидатам на эту вакансию предлагали в среднем 199 605 рублей в месяц — это на 41% больше, чем годом ранее. На втором месте представители строительной сферы — арматурщики, зарабатывающие 124 тысячи рублей в месяц (+24%), на третьем месте — автомаляры с зарплатой 112 тысяч рублей (+7), — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, дальнобойщики сейчас остаются самыми высокооплачиваемыми водителями. Чаще всего представителям профессии предполагают вахтовый график, поэтому сумма дохода зависит от длительности вахты. Также в транспортной сфере также хорошо зарабатывают водители-экспедиторы — 121 199 тысяч рублей в месяц. За год их заработок вырос на 24%. На 37% увеличились зарплаты за год и у водителей манипуляторов — на 37% до 115 тысяч рублей в месяц. Как отметил директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы Андрей Кучеренков, рост зарплат у рабочих связан с нехваткой квалифицированных кадров, а также с ростом числа заказов в ключевых отраслях. В транспортной сфере повышенный спрос на сотрудников мотивируется ростом грузоперевозок и развитием логистической инфраструктуры, в строительстве — активной реализацией промышленных и инфраструктурных проектов. Работодатели предлагают специалистам не только высокие зарплаты, но и обучение, комфортные условия труда и социальные льготы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в феврале 2025 года самыми высокооплачиваемыми среди рабочих специальностей стали дальнобойщики. Их заработок за год увеличился на 41%, до 200 тысяч рублей в месяц за полный рабочий день. На втором и третьем местах оказались арматурщики с заработком в 124 тысячи рублей и автомаляры, зарабатывающие 112 тысяч рублей в месяц — сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «В Челябинске в январе 2025 года самыми высокооплачиваемыми специалистами стали дальнобойщики. Кандидатам на эту вакансию предлагали в среднем 199 605 рублей в месяц — это на 41% больше, чем годом ранее. На втором месте представители строительной сферы — арматурщики, зарабатывающие 124 тысячи рублей в месяц (+24%), на третьем месте — автомаляры с зарплатой 112 тысяч рублей (+7), — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, дальнобойщики сейчас остаются самыми высокооплачиваемыми водителями. Чаще всего представителям профессии предполагают вахтовый график, поэтому сумма дохода зависит от длительности вахты. Также в транспортной сфере также хорошо зарабатывают водители-экспедиторы — 121 199 тысяч рублей в месяц. За год их заработок вырос на 24%. На 37% увеличились зарплаты за год и у водителей манипуляторов — на 37% до 115 тысяч рублей в месяц. Как отметил директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы Андрей Кучеренков, рост зарплат у рабочих связан с нехваткой квалифицированных кадров, а также с ростом числа заказов в ключевых отраслях. В транспортной сфере повышенный спрос на сотрудников мотивируется ростом грузоперевозок и развитием логистической инфраструктуры, в строительстве — активной реализацией промышленных и инфраструктурных проектов. Работодатели предлагают специалистам не только высокие зарплаты, но и обучение, комфортные условия труда и социальные льготы.