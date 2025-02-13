13 февраля 2025

Освобожденный Александр Винник вернулся на Родину и обратился к Путину

© Служба новостей «URA.RU»
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Свое обращение к Путину Винник передал через журналистов
Свое обращение к Путину Винник передал через журналистов Фото:

Освобожденный в ходе обмена заключенными между Россией и США Александр Винник поблагодарил президента России Владимира Путина, главу МИД Сергея Лаврова и других причастных за свое возвращение домой. Свое обращение он озвучил перед журналистами.

«Я хочу сказать спасибо всем. Президенту. В первую очередь. Владимиру Владимировичу Путину. Лаврову. Нашему главному дипломату. Всем. Всем дипломатам. Всем спецслужбам. Всем, всем людям», — передает слова Винника РИА Новости.

Россиянин вернулся домой самолетом, который приземлился в ночь на 14 февраля в московском аэропорту. Винника обменяли на американца Марка Фогеля.

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Освобожденный в ходе обмена заключенными между Россией и США Александр Винник поблагодарил президента России Владимира Путина, главу МИД Сергея Лаврова и других причастных за свое возвращение домой. Свое обращение он озвучил перед журналистами. «Я хочу сказать спасибо всем. Президенту. В первую очередь. Владимиру Владимировичу Путину. Лаврову. Нашему главному дипломату. Всем. Всем дипломатам. Всем спецслужбам. Всем, всем людям», — передает слова Винника РИА Новости. Россиянин вернулся домой самолетом, который приземлился в ночь на 14 февраля в московском аэропорту. Винника обменяли на американца Марка Фогеля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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