Освобожденный в ходе обмена заключенными между Россией и США Александр Винник поблагодарил президента России Владимира Путина, главу МИД Сергея Лаврова и других причастных за свое возвращение домой. Свое обращение он озвучил перед журналистами.
«Я хочу сказать спасибо всем. Президенту. В первую очередь. Владимиру Владимировичу Путину. Лаврову. Нашему главному дипломату. Всем. Всем дипломатам. Всем спецслужбам. Всем, всем людям», — передает слова Винника РИА Новости.
Россиянин вернулся домой самолетом, который приземлился в ночь на 14 февраля в московском аэропорту. Винника обменяли на американца Марка Фогеля.
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