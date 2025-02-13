13 февраля 2025

В ХМАО муссируются слухи о задержании бывшего первого замгубернатора Шипилова. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО ходят слухи о задержании бывшего первого замгубернатора
В ХМАО ходят слухи о задержании бывшего первого замгубернатора Фото:

В ХМАО муссируются слухи о задержании бывшего первого замгубернатора Алексея Шипилова. Об этом URA.RU сообщили источники в политическом истеблишменте округа.

«Есть информация, что Шипилов был задержан сегодня [14 февраля] в Сургуте. Причина задержания пока не ясна», — рассказал инсайдер.

Источники URA.RU сообщают, что следственные мероприятия в отношении него начались в связи с делом о коммерческом подкупе экс-мэра Сургута Андрея Филатова. «На очной ставке Филатов дал показания против Шипилова, зачитывал с листа. Кроме того, есть неподтвержденная информация от силовиков о проверках по закупкам для нужд СВО департаментом регбезопасности, который курировал бывший главный идеолог Югры. Большинство говорит именно о кейсе Филатова. Задержание, по предварительной и неуточненной информации, проходило в Сургуте, дело находится в ведении ФСБ и СК», — передают инсайдеры.

Официально подтвердить информацию пока не удалось. Комментарии пресс-службы СК ожидаются. Телефон Шипилова недоступен.

Ранее URA.RU сообщало о том, что экс-мэра Сургута Филатова выпустили из СИЗО Нижневартовска под домашний арест. Он обвиняется в коммерческом подкупе по делу управляющей компании «Диалог».

UPD. Журналистам удалось дозвониться до главы управления СКР по ХМАО Михаила Мокшина. Он сообщил, что «ведомство пока не комментируем информацию».

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В ХМАО муссируются слухи о задержании бывшего первого замгубернатора Алексея Шипилова. Об этом URA.RU сообщили источники в политическом истеблишменте округа. «Есть информация, что Шипилов был задержан сегодня [14 февраля] в Сургуте. Причина задержания пока не ясна», — рассказал инсайдер. Источники URA.RU сообщают, что следственные мероприятия в отношении него начались в связи с делом о коммерческом подкупе экс-мэра Сургута Андрея Филатова. «На очной ставке Филатов дал показания против Шипилова, зачитывал с листа. Кроме того, есть неподтвержденная информация от силовиков о проверках по закупкам для нужд СВО департаментом регбезопасности, который курировал бывший главный идеолог Югры. Большинство говорит именно о кейсе Филатова. Задержание, по предварительной и неуточненной информации, проходило в Сургуте, дело находится в ведении ФСБ и СК», — передают инсайдеры. Официально подтвердить информацию пока не удалось. Комментарии пресс-службы СК ожидаются. Телефон Шипилова недоступен. Ранее URA.RU сообщало о том, что экс-мэра Сургута Филатова выпустили из СИЗО Нижневартовска под домашний арест. Он обвиняется в коммерческом подкупе по делу управляющей компании «Диалог». UPD. Журналистам удалось дозвониться до главы управления СКР по ХМАО Михаила Мокшина. Он сообщил, что «ведомство пока не комментируем информацию».
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© Служба новостей «URA.RU»
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