В ХМАО муссируются слухи о задержании бывшего первого замгубернатора Алексея Шипилова. Об этом URA.RU сообщили источники в политическом истеблишменте округа.
«Есть информация, что Шипилов был задержан сегодня [14 февраля] в Сургуте. Причина задержания пока не ясна», — рассказал инсайдер.
Источники URA.RU сообщают, что следственные мероприятия в отношении него начались в связи с делом о коммерческом подкупе экс-мэра Сургута Андрея Филатова. «На очной ставке Филатов дал показания против Шипилова, зачитывал с листа. Кроме того, есть неподтвержденная информация от силовиков о проверках по закупкам для нужд СВО департаментом регбезопасности, который курировал бывший главный идеолог Югры. Большинство говорит именно о кейсе Филатова. Задержание, по предварительной и неуточненной информации, проходило в Сургуте, дело находится в ведении ФСБ и СК», — передают инсайдеры.
Официально подтвердить информацию пока не удалось. Комментарии пресс-службы СК ожидаются. Телефон Шипилова недоступен.
Ранее URA.RU сообщало о том, что экс-мэра Сургута Филатова выпустили из СИЗО Нижневартовска под домашний арест. Он обвиняется в коммерческом подкупе по делу управляющей компании «Диалог».
UPD. Журналистам удалось дозвониться до главы управления СКР по ХМАО Михаила Мокшина. Он сообщил, что «ведомство пока не комментируем информацию».
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