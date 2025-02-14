Оператор Первого канала попал с ранением в больницу Курской области

Оператор Первого канала Юрий Шолмов, попавший под атаку дрона ВСУ в Суджанском районе (Курская область), госпитализирован с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Сегодня съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Черкасской Конопельке Суджанского района. В результате атаки дрона ранения получил оператор Юрий Шолмов. Его уже доставили в Курскую областную клиническую больницу», — заявил Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что по просьбе самого Шолмова после консилиума врачей решено направить его на лечение в Москву.
Состояние Шолмова после инцидента оценивается как удовлетворительное. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, осколочное ранение голени и акубаротравму (контузию). В связи с этим Хинштейн призвал журналистов соблюдать меры безопасности в условиях повышенной опасности.
Ранее в результате атаки ВСУ в ДНР погиб журналист «Известий» Александр Мартемьянов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сознательное убийство российских журналистов является очередным жестоким преступлением киевского режима, который использует террористические методы для устранения своих идеологических оппонентов. Она заявила, что все виновные в преступлении понесут заслуженное наказание и потребовала от ЮНЕСКО и других международных организаций реакции на эту атаку.
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