Замглавы Росалкогольрегулирования, арестованная за взятки, отпущена на свободу

Замруководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Елена Афанасенко, которую обвиняют в получении взяток, была отпущена под подписку о невыезде. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники, близкие к следствию.
«Следователь отпустил под подписку о невыезде Елену Афанасенко», — рассказал источник в беседе с РИА Новости. Ранее суд отказался изменить меру пресечения на запрет определенных действий.
Московский Басманный суд арестовал Афанасенко 19 декабря. По информации следствия, Афанасенко вместе с тремя другими фигурантами лицензировали оборот алкогольной продукции и покровительствовали за крупную взятку. Дело расследуется главным следственным управлением СКР. Афанасенко вины не признает.
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