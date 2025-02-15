Замглавы Росалкогольрегулирования, арестованная за взятки, отпущена на свободу

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Следователи отпустили Афанасенко под подписку о невыезде
Следователи отпустили Афанасенко под подписку о невыезде Фото:

Замруководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Елена Афанасенко, которую обвиняют в получении взяток, была отпущена под подписку о невыезде. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники, близкие к следствию.

«Следователь отпустил под подписку о невыезде Елену Афанасенко», — рассказал источник в беседе с РИА Новости. Ранее суд отказался изменить меру пресечения на запрет определенных действий.

Московский Басманный суд арестовал Афанасенко 19 декабря. По информации следствия, Афанасенко вместе с тремя другими фигурантами лицензировали оборот алкогольной продукции и покровительствовали за крупную взятку. Дело расследуется главным следственным управлением СКР. Афанасенко вины не признает.

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Замруководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Елена Афанасенко, которую обвиняют в получении взяток, была отпущена под подписку о невыезде. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники, близкие к следствию. «Следователь отпустил под подписку о невыезде Елену Афанасенко», — рассказал источник в беседе с РИА Новости. Ранее суд отказался изменить меру пресечения на запрет определенных действий. Московский Басманный суд арестовал Афанасенко 19 декабря. По информации следствия, Афанасенко вместе с тремя другими фигурантами лицензировали оборот алкогольной продукции и покровительствовали за крупную взятку. Дело расследуется главным следственным управлением СКР. Афанасенко вины не признает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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