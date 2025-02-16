Рекорд по «войне дронов» и взрывы в Одессе: карта СВО на 16 февраля

На донецком направлении обострилась обстановка. За сутки ВСУ осуществили 29 обстрелов населенных пунктов. Одновременно российские войска усилили активность на покровском и горловском направлениях, увеличив количество штурмовых операций и продвинувшись на стратегически важные позиции. В Одессе, по сообщениям местных, прогремели взрывы. Ход боевых действий и карта спецоперации на 16 февраля — в материале URA.RU.
Донецкое направление
Обстановка на донецком направлении значительно обострилась. По информации управления по документированию военных преступлений Украины, относящемуся к администрации главы и правительства ДНР, ВСУ осуществили 29 выстрелов по населенным пунктам региона.
В результате данных действий пострадали три мирных жителя. Кроме того, были повреждены жилые объекты и инфраструктура. На горловском направлении зафиксированы повреждения шести жилых домов, одного автомобиля и двух объектов гражданской инфраструктуры.
Российские войска значительно усилили свою активность на покровском направлении. За прошедшие сутки количество штурмов увеличилось более чем в два раза, достигнув отметки в 250 боевых столкновений, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
На направлении населенных пунктов Константинополь и Улаклы, российские войска также активизировали свои действия. С утра было зафиксировано значительное количество бронетехники, направленной в эти районы. В Константинополе пехотные подразделения ВС РФ смогли рассредоточиться на южных окраинах и в районе лесополосы, что позволило одной из боевых машин прорваться и высадить пехоту на стратегической точке.
Курское направление
В приграничных районах Курской области продолжаются боевые действия, в ходе которых российские военные уничтожили украинскую технику и беспилотники. Согласно сообщению Минобороны РФ, расчеты БПЛА 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Бурятии с использованием FPV-дронов, управляемых по оптоволоконным проводам, атаковали и уничтожили два мостоукладчика ВСУ Biber на базе немецкого танка Leopard-1.
Кроме того, вертолет Ка-52М выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск, уничтожив огневые точки, бронированную технику и личный состав ВСУ, скрытые в лесистой местности. Экипаж вертолета успешно вернулся на аэродром после выполнения задания.
Также известно, что за ночь над Курской областью был сбит один украинский беспилотник. Об этом сообщили Минобороны РФ.
«Война дронов — новый рекорд. <...>Практически спокойная ночь», — написал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.
В приграничье Курской области дроновые операторы из 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, входящей в состав Северной группировки войск ВС РФ, уничтожили украинский танк. Об этом сообщает МО РФ.
Харьковское направление
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» успешно атаковали бронетехнику ВСУ на купянском направлении. В ведомстве подчеркнули, что действия дронов были подтверждены видеоматериалами объективного контроля, которые также были опубликованы для общественности.
Белгородская область
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Грайворон подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
В результате атаки произошло возгорание грузовика и повреждения инфраструктуры: выбиты окна, повреждены фасады и заборы двух частных домов, а также перерезан газопровод. Пожарные быстро справились с возгоранием, а утечка газа была устранена.
Операции Восточной и Западной группировок ВС РФ
По информации, предоставленной начальником пресс-центра Восточной группировки ВС РФ Александром Гордеевым, за последние сутки были успешно поражены пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Противник понес значительные потери в живой силе и технике. Согласно данным Гордеева, ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, танк Т-64, две боевые бронированные машины и другое военное оборудование. Также были поражены объекты логистики и снабжения, включая пункты боепитания.
Западная группировка ВС РФ также демонстрирует активность в области противовоздушной обороны. Иван Бигма, начальник пресс-центра группировки, сообщил о сбитии 20 дронов ВСУ. Кроме того, были уничтожены боевые бронированные машины и автомобильная техника противника.
В Одесской области прогремели взрывы
Украинские информационные ресурсы сообщают о серии взрывов, которые были зафиксированы в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Дополнительно, согласно онлайн-карте, предоставленной министерством цифровой трансформации Украины, в Житомирской и Сумской областях были активированы сирены воздушной тревоги.
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