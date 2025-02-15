15 февраля 2025

Руководство челябинского педуниверситета не платило зарплату сотрудникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура начала проверку в главном педвузе региона
Прокуратура начала проверку в главном педвузе региона Фото:

Прокурорская проверка выявила, что в педуниверситете Челябинска (ЮУрГГПУ) сотрудникам в установленные сроки не платили заработную плату. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

«Прокуратура Центрального района Челябинска организовала проверку по публикации СМИ о нарушении прав сотрудников педуниверситета. В ходе проверки нарушения сроков выплаты зарплаты работникам за январь 2025 года нашли свое подтверждение», — заявляет пресс-служба областной прокуратуры. 

Прокурором ректору ЮУрГГПУ внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. После чего руководством вуза была произведена выплата зарплаты с компенсацией за ее задержку. В отношении юрлица возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок). Материалы направлены для рассмотрения в Госинспекцию труда области.

Проверка университета продолжается. Прокуратура изучает организационно — штатную численность ЮУрГГПУ. 

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Прокурорская проверка выявила, что в педуниверситете Челябинска (ЮУрГГПУ) сотрудникам в установленные сроки не платили заработную плату. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.  «Прокуратура Центрального района Челябинска организовала проверку по публикации СМИ о нарушении прав сотрудников педуниверситета. В ходе проверки нарушения сроков выплаты зарплаты работникам за январь 2025 года нашли свое подтверждение», — заявляет пресс-служба областной прокуратуры.  Прокурором ректору ЮУрГГПУ внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. После чего руководством вуза была произведена выплата зарплаты с компенсацией за ее задержку. В отношении юрлица возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок). Материалы направлены для рассмотрения в Госинспекцию труда области. Проверка университета продолжается. Прокуратура изучает организационно — штатную численность ЮУрГГПУ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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