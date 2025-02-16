Bloomberg: ЕС готовит в отместку Трампу собственный пакет помощи Киеву

Евросоюз разработает новый значительный пакет мер по поддержке обороны и военной помощи Украине в ответ на сокращение расходов со стороны США. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.
«Чиновники ЕС работают над новым крупным пакетом мер по увеличению расходов на оборону и поддержке Киева, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на скорейшем прекращении конфликта на Украине», — пишет агентство. Публикация планов ЕС запланирована после парламентских выборов в Германии, которые состоятся 23 февраля.
Ожидается, что обсуждение новых мер начнется в Париже между лидерами нескольких европейских стран и генсеком НАТО уже в ближайший понедельник 16 февраля. Предполагается, что какое-то соглашение может быть достигнуто на саммите ЕС, который пройдет в марте.
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