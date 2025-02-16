16 февраля 2025

Власти Перми готовы заплатить 20 млн за обрезку деревьев

© Служба новостей «URA.RU»
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Под обрезку чаще всего попадет тополь, клен и ива
Под обрезку чаще всего попадет тополь, клен и ива Фото:

Муниципальное учреждение «Городское зеленое строительство» ищет подрядчика на обрезку деревьев на территории улично-дорожной сети Перми. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Стоимость работ оценивается в 20,4 миллиона рублей.

«Обрезка кроны деревьев должна производиться персоналом, владеющим специальными знаниями биологических особенностей деревьев, техникой обрезки. При обрезке необходимо учитывать видовые и биологические особенности растений: форму кроны, характер ее изменения с возрастом, способность породы переносить обрезку, возможность пробуждения спящих почек», — говорится в техническом задании к закупке.

Провести санитарную и омолаживающую обрезку планируется во всех районах города, кроме Кировского. Под обрезку чаще всего попадет тополь, клен и ива.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Перми ищут подрядчика на снимки города из космоса. Стоимость работ оценивалась более 1,3 млн рублей.

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Муниципальное учреждение «Городское зеленое строительство» ищет подрядчика на обрезку деревьев на территории улично-дорожной сети Перми. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Стоимость работ оценивается в 20,4 миллиона рублей. «Обрезка кроны деревьев должна производиться персоналом, владеющим специальными знаниями биологических особенностей деревьев, техникой обрезки. При обрезке необходимо учитывать видовые и биологические особенности растений: форму кроны, характер ее изменения с возрастом, способность породы переносить обрезку, возможность пробуждения спящих почек», — говорится в техническом задании к закупке. Провести санитарную и омолаживающую обрезку планируется во всех районах города, кроме Кировского. Под обрезку чаще всего попадет тополь, клен и ива. Ранее URA.RU сообщало, что власти Перми ищут подрядчика на снимки города из космоса. Стоимость работ оценивалась более 1,3 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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